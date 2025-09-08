Kunst mit Canva AI generieren: Was taugt das Programm?

Kunst auf Knopfdruck? Ganz so einfach ist es nicht, doch Canva AI soll aus euren Prompts echte Kunstwerke zaubern. Funktioniert das wirklich?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Machts magisch – mit Magic Media

Das AI-Art-Tool von Canva nennt sich Magic Media und hat die Aufgabe, eure Prompts in „Kunstwerke“ verschiedener Stilrichtungen zu verwandeln. Die Funktionsweise ist simpel, ihr gebt einen Satz ein und das Programm beginnt zu arbeiten.

Anzeige

In meinem persönlichen Test erfolgte die Enttäuschung prompt, denn der Spaß funktionierte nicht. Magic Media scheint sehr gefragt zu sein, daher klappt es mit der Generierung von Kunst nur dann, wenn gerade mal ein freier Slot gefunden wird.

Die Bilderstellung mit Canva AI funktioniert nicht immer (© Screenshot GIGA via Canva)

Gelingt euch die Erstellung eines Bildes, habt ihr danach gleich mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten:

Fügt Texte, Überschriften oder Kommentare hinzu

Baut verschiedene Elemente wie Sticker ein

Nutzt Werkzeuge wie handgeführte Zeichnungen

Ladet euer Bild herunter

Speichert Projekte ab

Anzeige

Nach 25 Versuchen gelang es mir mit dem Prompt „Ein Hund tanzt mit einer Katze“ vier Bilder zu generieren. Canva Magic Media zeigt euch immer vier Auswahloptionen an, wobei ich nur in einem Bild den künstlerischen Aspekt sehe. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, einen Stil zu wählen und ein Referenzbild hochzuladen.

Dieses Bild war am ehesten künstlerisch zu interpretieren. (© Screenshot GIGA via Canva)

Anzeige

Verschiedene Stile für AI-Kunst von Canva

Um ein Bild nach euren Wünschen zu generieren, solltet ihr euren Stil genau auswählen. Magic Media generiert nicht nur Kunst, sondern ist auch in der Lage, euch fotografische Bilder zu erstellen. Hierfür greift ihr auf den Stil „Fotografie“ zurück und könnt verschiedene Unteroptionen (wie z.B. mit Weichzeichner) wählen. Weitere verfügbare Stile sind:

Digitale Kunst (3D, Anime, Psychedelic und viele weitere)

Bildende Kunst (Tintendruck, Ölgemälde, Papierschnitt und vieles mehr)

So sieht das Ergebnis des tanzenden Hundes im Anime-Stil aus:

So interpretiert Canva Magic Media den Anime-Style (© Screenshot GIGA via Canva)

Das versteht Canva AI Magic Media unter einem „Ölgemälde“:

Laut Canva ist dieser Stil ein Ölgemälde (© Screenshot GIGA via Canva)

Das fertig erstellte Bild könnt ihr per Klick ins Bearbeitungsfenster ziehen und dann verschiedene Korrekturen vornehmen. Neu ist die Funktion „Magic Animation“, die eure Bilder zum Leben erweckt.

Anzeige

Wollt ihr es ausprobieren, könnt ihr die kostenlose Demo-Version von Canva AI Pro für 30 Tage testen. Kostenlos sind hier nur die Basic-Funktionen, Animation bleibt den Pro-Kunden vorbehalten.

Was kostet Canva Pro für magische KI-Kunst?

Wenn ihr dauerhaften Zugriff auf alle Funktionen von Magic Media haben wollt, braucht ihr einen Pro-Account. Ihr habt verschiedene Optionen zur Auswahl.

Bei Canva habt ihr verschiedene Kostenmodelle zur Verfügung. (© Screenshot GIGA via Canva)

Die Basisversion kostet euch nichts und bietet bereits viel. Wenn ihr noch mehr wollt, braucht ihr Canva-Pro. Zahlt ihr monatlich, sind 12 Euro pro Person und Monat fällig. Wenn ihr jährlich zahlt, kostet euch die Pro-Version 110 Euro.

Anzeige

Lohnt sich der Kunstgenerator von Canva AI?

Pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Ihr könnt viele Funktionen kostenlos nutzen, daher ist ausprobieren die Antwort. Eine Pro-Version rentiert sich nur dann, wenn ihr immer wieder mit dem Kunstgenerator arbeiten oder häufig Bilder erstellen und bearbeiten möchtet.

Da die Pro-Version euch die Möglichkeit bietet, Videos zu erstellen, ist sie für Social-Media-Creator sicher eine coole Wahl.

Canva Art-Generatoren ausprobieren

Ich habe mir von ChatGPT ebenfalls ein Bild generieren lassen, wieder zum Prompt „Hund tanzt mit Katze“. Ich bat ChatGPT, das Bild im Anime-Style zu generieren. Das war das Ergebnis:

Von ChatGPT generiertes Anime-Bild (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Meinen persönlichen Geschmack hat ChatGPT (Version 5.0) eher getroffen. Da sich über Geschmack aber bekanntlich nicht streiten lässt, testet es aus!

Wenn es um professionelle Bearbeitung von Bildern, Grafiken, Videos und Präsentationen geht, sollte Canva AI im Vergleich zu ChatGPT die Nase vorn haben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.