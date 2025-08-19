Kurioses XXL-Display von Xiaomi hat sogar Rollen

Xiaomi denkt den Smart Screen komplett neu.

Xiaomi bringt mit dem Smart Home Screen Max 27 ein Gerät auf den Markt, das kaum in eine klassische Produktkategorie passt. Das Akku-Display mit Touchfunktion lässt sich rollen, drehen, kippen – und ist für weit mehr gedacht als nur Videostreams.

Xiaomi stellt beweglichen All-in-One-Screen vor

In China ist der Smart Home Screen Max 27 ab sofort vorbestellbar. Die Hardware wirkt wie ein Mix aus Tablet, Fernseher und smartem Lautsprecher – bestehend aus einem 27 Zoll großen Touchscreen, der sich sowohl hochkant als auch quer nutzen lässt. Xiaomi spricht von einem flexiblen Entertainment- und Steuerzentrum für den Haushalt.

Das Gerät läuft mit HyperOS und nutzt Xiaomis Sprachassistenten Super XiaoAI. Neben chinesischen Streamingdiensten unterstützt das Display auch Karaoke, Fitnessfunktionen und die Steuerung vernetzter Geräte im Smart Home.

Als Zweitmonitor für PC, Konsole oder Smartphone lässt sich das Display ebenfalls einsetzen. Das Setup erinnert mehr an eine mobile Medienstation als an ein klassisches Display.

Xiaomis beweglicher All-in-One-Screen. (© Xiaomi)

Auch bei der Mechanik geht Xiaomi neue Wege: Das Display steht auf einem höhenverstellbaren Standfuß mit fünf versteckten Rollen. Es lässt sich um bis zu 20 Zentimeter anheben, nach oben und unten neigen und um 90 Grad in beide Richtungen drehen.

Xiaomi Smart Home Screen Max 27 mit Akku

Ausgestattet ist das Gerät mit einem nicht näher benannten Achtkern-Chip, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Eine 5-MP-Kamera sitzt am oberen Rand. Der integrierte Akku fasst 9.700 mAh, was laut Xiaomi für 13 Tage Standby, 9 Stunden Videostreaming oder 52 Stunden Musikwiedergabe reichen soll. Als Anschlüsse sind HDMI 1.4, USB-A und USB-C vorhanden.

In China liegt der Preis bei 3.999 Yuan, das sind umgerechnet rund 475 Euro. Eine Ankündigung für Märkte außerhalb Chinas gibt es bislang nicht (Quelle: Xiaomi Youpin).

