Labubu kaufen: Hier gibt es die Original-Figuren in Deutschland

Seit Mitte 2025 tauchen „Labubus“ auch vermehrt in Deutschland auf. Was steckt dahinter und wo kann man sich so eine Figur sichern? Ende Juli öffnete der erste Labubu-Store in Deutschland, weitere Läden werden folgen.

Originale Labubus bei Amazon

Hier gibt es Labubu in Deutschland

Mittlerweile kann man Labubu-Figuren auch in Deutschland kaufen. Dabei sollte man allerdings nicht blind zugreifen. Die echten Labubus sind nicht überall erhältlich. Achtet darauf, dass ihr auf einen Händler zurückgreift, der mit dem Hersteller „PopMart“ zusammenarbeitet, oder greift direkt auf den offiziellen Pop-Mart-Shop zu (zu Pop-Mart). Im Webangebot findet ihr auch eine Liste mit Pop-Mart-Stores in verschiedenen Städten (hier ansehen). In Deutschland gibt es abgesehen vom Berliner Store noch keine weiteren Läden. Bei Amazon sind die Figuren auch offiziell erhältlich. Allerdings sind die Figuren in dem Online-Shop sehr begehrt und daher überwiegend auch nicht verfügbar. Jeden Freitag werden neue Figuren online gestellt. Schaut also regelmäßig im Pop-Mart-Store bei Amazon vorbei, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

Pop Mart the Monster Sammelfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 14:09 Uhr

Pop Mart The Monsters Wacky Mart Series Figures Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 12:54 Uhr

Achtet aber verstärkt auf die Artikelbeschreibung, den Händler und auch die Bewertungen. Viele Fake-Labubus wurden zwar bei Amazon entfernt, es gibt aber Händler, die Kleidung für die Puppen anbieten (siehe hier). Auf den Produktbildern sieht man aber eine richtige Puppe. Erst wenn man die Artikelbeschreibung durchliest, erfährt man, dass man keine Puppe, sondern nur das Zubehör erhält.

Achtung: Auch bei Amazon gibt es hin und wieder Fälschungen, die unter dem echten Namen gelistet sind. Schaut also nicht nur auf die Artikelbezeichnung, sondern den Anbieter beziehungsweise die Marke, die über dem Produktnamen steht. Seht ihr dort keinen Hinweis auf „Pop Mart“, dürfte es sich um einen „Lafufu“ handeln. Auch ein Blick in die Bewertungen hilft schnell, um einen Fake auszumachen. Falls ihr doch eine Figur bestellt habt und bei der Lieferung merkt, dass es sich um ein minderwertiges Produkt handelt, nutzt euer Widerrufsrecht und schickt die Ware zurück. Händler wie Elbenwald haben zwar Produkte rund um die Marke im Sortiment, die Puppen selbst werden dort aber nicht verkauft.

Neue Mini-Labubus ab Ende August

Ab dem 29. August erscheint mit „The Monstes Pin For Love“ eine neue Serie mit Mini-Figuren. Der Preis soll bei 18 Euro pro Figur liegen. Diese Versionen sollen rund 10 Zentimeter groß sein und sich dazu eignen, sie an Smartphones zu hängen. Wie bei den echten Labubus wird es auch bei dieser Serie wieder Blindboxen geben, so dass man beim Kauf nicht weiß, welche Figur man erhält. Die Figuren der neuen Serie bekommt ihr im offiziellen Pop-Mart-Shop (hier ansehen).

Pop-Mart-Shop in Berlin: Wo ist er?

Online sind originale Labubus nur schwierig zu bekommen. Vielleicht besteht vor Ort eine höhere Chance, zumindest kann man dann sicher gehen, keinen „Lafufu“ (=Fake-Labubu) zu erwischen. Im Berliner Einkaufszentrum Alexa öffnete am 25.07.2025 um 10:00 Uhr der erste offizielle Pop-Mart-Store Deutschlands. Pop Mart ist der Hersteller der kultigen Figuren. Der Andrang war zur Eröffnung wie erwartet riesig:

Am 25. Juli ist die Eröffnung. Der Laden ist täglich (außer sonntags) von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Wo gibt es den Store? Der Pop-Mart-Store öffnet im Erdgeschoss im Alexa. Das ist am Alexanderplatz (bei Google Maps ansehen).

Ihr wohnt nicht in Berlin? Sichert euch jetzt noch ein Bahn-Ticket oder Flixbus-Ticket. Das Alexa ist nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt und es gibt auch eine Flixbus-Haltestelle.

Wer es ganz ernst mit seiner Liebe zu Labubus meint, kann sich als Store-Manager für den Shop im Alexa bewerben. Das sind die Voraussetzungen. Ein Benefit, der in der Ausschreibung versprochen wird:

Jeden Monat exklusive POP MART Toys als Dankeschön.

Der Store am Alexanderplatz bleibt nicht der einzige Labubu-Shop. In Berlin soll Anfang Oktober im Europa-Center Ecke Breitscheidplatz/Tauentzienstraße der nächste Laden folgen (Quelle: Tagesspiegel).

Wer es nicht nach Berlin schafft, muss sein Glück online versuchen. Allerdings sollte man bei der Suche nach Original-Labubus vorsichtig sein.

Was ist Labubu?

Labubu ist eine kultige Plüsch‑Figur, die bereits 2015 von Designer Kasing Lung aus Hongkong entworfen wurde. Lung erdachte die Figur für seine Kinderbuchreihe „The Monsters“, die in einer düsteren, aber liebenswerten Monsterwelt spielt, in der seltsame Wesen leben.

In Europa sind die Plüschfiguren erst seit diesem Jahr richtig bekannt, verkauft werden sie in Asien aber bereits seit 2019. Ab 2019 wurde Labubu durch den chinesischen Vinylkunst-Hersteller Pop Mart als Sammelfigur (Blind-Boxes und Limited-Editions) produziert. So entwickelten sie sich zu einer weltweiten Sammelerscheinung. Vor allem in Asien und über TikTok und Instagram wurde Labubu zur viralen Kultfigur. Was macht Labubus aus?

Sie kombinieren niedlich und ein wenig unheimlich: breites Grinsen, spitze Zähne und verrücktes Design.

Besonders bekannt sind sie durch TikTok-Videos geworden. Dafür haben auch Prominente wie Lisa von Blackpink, Rihanna oder Dua Lipa gesorgt.

Labubus können nach dem Prinzip einer Wundertüte oder dem Ü-Ei gekauft werden. Das heißt, man weiß beim Kauf nicht genau, welche Figur man erhält.

Neben den normalen Versionen gibt es auch Sondereditionen, die regional beschränkt verfügbar sind, zum Beispiel im Pariser Louvre.

Hier seht ihr Rihanna mit einem Labubu:

Labubu gibt es in Dutzenden Themen-Editionen: als Pirat, Tänzerin, Sportler, Zauberer, Hip-Hop-Fan, Samurai, Engel, Teufel und viele mehr.

Vorsicht vor Fakes – auch bei Amazon

Neben den Original-Figuren kursieren auch viele „Lafufus“, also „Fake“-Figuren. Darauf stoßt ihr vor allem auf Wiederverkaufsplattformen wie Vinted oder Kleinanzeigen und Online-Shops, die nicht mit Pop-Mart zusammenarbeiten.

Diese Fälschungen sind mit dem bloßen Auge kaum von den richtigen Labubus zu unterscheiden. Oft bemerkt man die Fakes aber auch sofort. Achtet bei der Suche nach echten Labubus auf diese Merkmale:

Hochwertige Vinyl-Figuren und Plüsch mit sauberen Details

Sehr präzise Verarbeitung, hochwertige Verpackung (oft Blind Box)

Offizielle Pop Mart -Markierung auf der Verpackung

-Markierung auf der Verpackung Seriennummer oder Echtheitszertifikat (bei teuren Editionen)

Offizielle Pop-Mart-App oder Website führt das Modell

Hier gibt es die App für Android und iOS:

POP MART POP MART

POP MART POP MART

Lafufus erkennt man oft daran:

No-Name- oder Billiganbieter (oft aus China)

Meist günstiger Kunststoff oder billiger Plüsch

Sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, hat aber oft andere Proportionen, unsaubere Bemalung und billigere Details

Manchmal weicht der Gesichtsausdruck oder die Farbgebung ab

Günstigere Verarbeitung, billige Verpackung (oft Klarsichttüten statt Blind Box)

Durch die oft billige und schlechte Verarbeitung können schnell Teile abfallen, was zu einer Lebensgefahr für Kinder werden kann. In dem Short könnt ihr die Unterschiede zwischen echten und gefälschten Figuren schnell sehen:

Nur Original-Labubus behalten oder steigern oft ihren Sammlerwert. Fälschungen (Lafufu) sind qualitativ schwächer und haben null Sammlerwert. Zudem werden sie meist unter schlechten Bedingungen produziert und weisen billige Farben oder einen unangenehmen Geruch auf.