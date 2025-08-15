Labubu-Wahnsinn erreicht Aldi – und Discounter-Fans drehen durch: „Ist das euer Ernst???“

Die Kunden wollen die neuen Artikel unbedingt haben!
Jetzt hat auch Aldi der Labubu-Hype gepackt – zumindest in den USA. Auf dem Instagram-Kanal von Aldi USA zeigt der Konzern seine eigens für die Plüschtier-Figuren entworfene neue Modekollektion. Ein Blick in die Kommentare beweist: Bei den Kunden kommt das Zubehör verdammt gut an.
Aldi USA zeigt Labubu-Merch
Innerhalb weniger Wochen haben die kleinen Plüschmonster Weltruhm erlangt – auch in Deutschland sind die Labubus sehr gefragt. Im PlayStation Store ist sogar schon das erste Spiel aufgetaucht, das versucht, auf den Hype aufzuspringen.
Auch Discounter-Kette Aldi will einen Teil vom Labubu-Kuchen abhaben – und hat kurzerhand vier kleine Aldi-Merch-Produkte für das Spielzeug designt:
- Aldi-Hut
- Aldi-Einkaufstasche
- gestreifte Aldi-Hose
- dunkles Aldi-T-Shirt
Das Problem an der Sache: In den Filialen ist die Labubu-Kleidung nicht zu finden – denn das Merch wurde lediglich über den Instagram-Kanal an 75 Fans verlost.
Aldi-Fans lieben das Labubu-Merch
Die kleine Marketing-Aktion dürfte sich für Aldi USA gelohnt haben. Über 67.000 Likes konnte der Post über Instagram einheimsen – darunter finden sich massig Kommentare von begeisterten Aldi-Fans:
Ist das euer Ernst? Ich brauche diesen Hut!
Das ganze Outfit ist liebreizend und diese Tasche erst.
Oh mein Gott! Meine Freundin arbeitet bei Aldi und trägt ihren Labubu an ihrer Arbeitstasche! Sie würde das lieben!
Ob Aldi die Produkte nach diesem grandiosen Feedback der Fans vielleicht doch noch ins Angebot aufnimmt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde die Plüschtier-Kleidung lediglich als Gag entworfen und ist nicht für die Massenproduktion gedacht.