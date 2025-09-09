Ladesäule mit EC-Karte finden: So geht es ganz einfach

Nicht jede E-Auto-Ladesäule lässt sich mit EC-Karte nutzen. Wir zeigen euch, wie ihr passende Stationen findet und was ihr dabei beachten müsst.

Ladesäule mit EC-Karte: Warum das nicht immer klappt

Seit Jahren klagen E-Auto-Fahrer über einen Flickenteppich an Bezahlsystemen. Viele Betreiber setzen auf eigene Apps oder Ladekarten, die vorher eingerichtet werden müssen. Einfach anstecken, Karte zücken und laden? Das war lange die Ausnahme.

Inzwischen gibt es aber mehr und mehr Ladesäulen, an denen ihr ganz unkompliziert mit der EC- oder Kreditkarte bezahlen könnt. Seit 2024 gilt zudem eine neue gesetzliche Regelung in der Europäischen Union: Neue öffentliche Schnellladesäulen müssen eine kontaktlose Bezahlmethode anbieten.

Apps und Co.: Wie findet ihr ganz einfach Ladestationen mit EC-Karte?

Am einfachsten geht es über Apps und Kartenservices, die explizit die Bezahlmöglichkeiten anzeigen. Dazu gehören:

Ladesäulenkarte des ADAC: Filtert nach Bezahlarten wie Girocard oder Kreditkarte.

Filtert nach Bezahlarten wie Girocard oder Kreditkarte. Plattformen wie Chargefinder oder Moovility für iOS und Android): Sie bieten Kartenansichten mit Infos zu Anschlüssen, Preisen und Zahlungsmethoden.

Sie bieten Kartenansichten mit Infos zu Anschlüssen, Preisen und Zahlungsmethoden. Navigationssysteme im Auto: Neuere Modelle zeigen teilweise an, ob kontaktloses Bezahlen möglich ist.

Nicht jede Ladesäule, die ein Kartenlesegerät besitzt, akzeptiert automatisch alle Karten. Manche sind auf kontaktloses NFC beschränkt, andere nehmen nur bestimmte Kartenanbieter. Außerdem kann die Preisgestaltung variieren: Ein direkter EC-Karten-Ladevorgang ist manchmal teurer als das Laden über spezielle Ladetarife.

Keine Ladesäule mit EC-Karte weit und breit: Welche Alternativen gibt es?

Falls ihr keine Ladesäule mit EC-Karten-Zahlung in der Nähe findet, bleiben zwei Optionen:

Ladekarten oder Apps der Betreiber: häufig günstiger, aber weniger flexibel

häufig günstiger, aber weniger flexibel Roaming-Anbieter wie EnBW mobility+ oder Maingau Energie: bieten Zugang zu vielen Säulen verschiedener Anbieter mit einheitlicher Abrechnung

Neue EU-weite Regelung: Warum nicht überall mit EC-Karte bezahlt werden kann

Dass das Laden mit der EC-Karte noch nicht an allen Säulen funktioniert, hat technische und rechtliche Gründe. Viele ältere Ladesäulen wurden gebaut, als bargeldloses Bezahlen per Karte noch keine Vorgabe war. Betreiber setzten damals auf eigene Apps oder Ladekarten, weil diese einfacher in bestehende Abrechnungssysteme integriert werden konnten.

Erst durch eine EU-Richtlinie und die darauf folgende deutsche Ladesäulenverordnung wurde festgelegt, dass neue öffentliche Schnellladesäulen verpflichtend mit Kartenlesegeräten ausgestattet sein müssen. Damit soll das Laden europaweit einfacher und transparenter werden. Ältere Modelle müssen jedoch nicht umgerüstet oder ersetzt werden.