Längere Rückgabe, exklusive Rabatte & Punkte: Das bringt euch myMediaMarkt wirklich

Wer häufig im MediaMarkt vor Ort oder im Online-Shop einkauft, sollte sich für „myMediaMarkt“ anmelden. Hierbei handelt es sich um ein Bonus-Programm, bei dem man durch seine Einkäufe Vorteile freischalten kann. Was bringt die Teilnahme?

Das Programm war lange Zeit als „MediaMarkt Club“ bekannt und wurde im Oktober 2022 umgetauft. Inzwischen wurde das mySaturn-Programm in MyMediaMarkt eingegliedert. Es gibt also nur noch eine Mitgliedschaft. Die Teilnahme bietet ein ähnliches Bonus-Programm wie etwa „LIDL Plus“. Je häufiger ihr bei dem jeweiligen Händler einkauft, umso mehr Vorteile könnt ihr freischalten. Anmelden kann man sich sowohl im MediaMarkt-Laden vor Ort als auch online. Die Teilnahme ist kostenlos.

myMediaMarkt: Das sind die Vorteile

Diese Vorteile und Aktionen gibt es exklusiv für Teilnehmer:

Als das Programm noch „MediaMarkt Club“ hieß, gab es einen Coupon zum Geburtstag . Nach der Umstellung erhält man stattdessen einige Punkte für das myMediaMarkt-Konto geschenkt.

. Nach der Umstellung erhält man stattdessen einige Punkte für das myMediaMarkt-Konto geschenkt. Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 30 Tage verdoppelt.

verdoppelt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einer 0%-Finanzierung über einen Zeitraum von bis zu 10 Monaten.

über einen Zeitraum von bis zu 10 Monaten. Alle Rechnungen und Belege für vergangene MediaMarkt- und Saturn-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

für vergangene MediaMarkt- und Saturn-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand. Man hat Zugang zu verschiedenen „Moments“. Das sind Aktionen wie Meet & Greets mit Stars oder Konzerte in kleinem Rahmen. Bei YouTube kann man sich Highlights solcher Veranstaltungen ansehen, aktuelle „Moments“ werden hier angekündigt.

Weiterhin gibt es immer wieder exklusive Rabatt-Aktionen für Teilnehmer . Aktuelle Angebote findet ihr in unserem Deal-Bereich. Hier können Teilnehmer auf besondere Schnäppchen zugreifen, die für Nicht-Club-Mitglieder nicht verfügbar sind. Ähnlich funktioniert der „Prime Day“ bei Amazon.

. Aktuelle Angebote findet ihr in unserem Deal-Bereich. Hier können Teilnehmer auf besondere Schnäppchen zugreifen, die für Nicht-Club-Mitglieder nicht verfügbar sind. Ähnlich funktioniert der „Prime Day“ bei Amazon. Bei Einkäufen sammelt ihr Punkte. Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

im Wert von 10, 25 oder 50 Euro. Anfang 2023 wurde das „Preisversprechen“ ein exklusives Feature für myMediaMarkt-Kunden. Damit kann man einen Preisnachlass bekommen, wenn man ein Produkt findet, das bei einem Online-Shop günstiger ist als in der MediaMarkt-Filiale. Online-Shops, bei denen man Preise vergleichen kann, sind Amazon, Otto, Cyberport, Alternate, Expert, Coolblue, Notebooksbilliger und Galaxy sowie Saturn. Den Preisvergleich kann man auch nutzen, wenn man das gewünschte Produkt bei einem lokalen Anbieter im Umkreis von 30 Kilometern von der entsprechenden Filiale günstiger gesehen hat.

Früher gab es für eine bestimmte Anzahl von Einkäufen ein Geschenk, etwa einen Selfie-Stick, Powerbank oder Batterien. Diese Vorteile wurden jedoch gestrichen.

So funktioniert myMediaMarkt

Um Punkte zu sammeln, müsst ihr im Laden vor Ort den QR-Code in der MediaMarkt-App vorzeigen. Eine Kundenkarte aus Plastik gibt es nicht mehr. Bei Online-Bestellungen müsst ihr euch mit einem Account anmelden, der bereits für den MediaMarkt-Club registriert ist.

Willkommensbonus : Bei der Anmeldung könnt ihr bis zu 500 Punkte erhalten (mehr zur Anmeldung).

: Bei der Anmeldung könnt ihr bis zu 500 Punkte erhalten (mehr zur Anmeldung). Coupon-Einlösung :

: 10 000 Punkte → 10 €-Gutschein 25 000 Punkte → 25 €-Gutschein 50 000 Punkte → 50 €-Gutschein 100 000 Punkte → 100 €-Gutschein



myMediaMarkt und mySaturn

Seit dem 11. Juni 2025 wurden myMediaMarkt und mySaturn zusammengelegt – das heißt:

Es gibt ein zentrales Punktekonto für Einkäufe bei Saturn und MediaMarkt.

Es gibt nur noch einen Login und eine Kundenkarte.

Die Einkäufe beider Marken wurden zusammengeführt und man hat eine Historie.

Bereits gesammelte Punkte und Einkäufe wurden übernommen, sofern ihr den neuen AGB zugestimmt habt.

