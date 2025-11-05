Langes Warten hat ein Ende: WhatsApp macht Millionen von Apple-Nutzern eine Freude

Hat ja auch lange genug gedauert!

WhatsApp hat offiziell eine eigenständige App für die Apple Watch veröffentlicht. Damit wird die Nutzung des Messengers am Handgelenk deutlich komfortabler. Musstet ihr euch bislang mit dem Lesen von Benachrichtigungen und der Antwort über vordefinierte Kurznachrichten zufriedengeben, verwandelt die neue App die Uhr in ein echtes Kommunikationswerkzeug.

Eigene WhatsApp-App für die Apple-Watch

Der Funktionsumfang geht weit über die bisherigen Möglichkeiten hinaus. Ihr könnt nun vollständige Nachrichtenverläufe einsehen und auch lange Mitteilungen direkt auf dem Display lesen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Möglichkeit, Sprachnachrichten nicht nur abzuhören, sondern auch direkt über die Uhr aufzunehmen und zu versenden. Zusätzlich lassen sich eingehende Anrufe erkennen, auf Nachrichten mit Emojis reagieren und sogar Bilder sowie Sticker klar und deutlich anzeigen (Quelle: WhatsApp).

WhatsApp auf der Apple Watch: Was ihr für die neue App braucht

Die neue Anwendung steht ab sofort im App Store zum Download bereit, erfordert aber bestimmte technische Voraussetzungen. Um die WhatsApp-App nutzen zu können, benötigt ihr eine Apple Watch Series 4 oder ein neueres Modell. Außerdem muss auf der Uhr das Betriebssystem watchOS 10 oder eine aktuellere Version installiert sein.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc.

Ältere Uhren oder Softwareversionen werden nicht unterstützt, was die Verfügbarkeit auf die Geräte der letzten Jahre beschränkt. Gut zu wissen: Solang eure Apple Watch mit eurem iPhone verknüpft ist und automatische Downloads aktiviert sind, sollte die neue App direkt auf eurer Smartwatch angezeigt werden.

Nachdem Konkurrenten wie Telegram schon lange mit eigenen Watch-Apps vertreten waren, schließt der Marktführer damit eine für viele Nutzer unverständliche Lücke.

