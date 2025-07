Langeweile am Wochenende? Nicht mit diesen kostenlosen E-Books

Hoch die Hände, Wochenende! Und damit die Tage erst gar nicht die Chance dazu haben, öde und eintönig zu werden, bringen wir euch eine Auslese an kostenlosen E-Books für euren Kindle. Von jedem Genre ist was dabei – stürzt euch also in die fremden Welten und lasst den Alltag hinter euch.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

The Protector (Die Vier Kräfte 1)

HELENA: Kampf um Kreta (Romantasy in der Antike)

Das Haus zwischen Apfelbäumen (Die verborgene Seite des Herzens 10)

Hold my hand forever: New Adult Surfer-Romance unter tropischer Sonne

Das Schwarze Gold von Santorin

Flirting Beyond the Field

Valentina

Das Rote Gold Südtirols

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Nur ein Lächeln: Die Marc Marlow-Reihe Band 1

Once Upon a Chai

Der Lendenschurz des Nordmannes

Die Königinnenmache

LUNA: Erwachen im Schatten (Die Töchter des Mondes 1)

Krimis, Romane und Thriller

Mondlicht, das durch Kiefern scheint: Roman

Tote Wacht: Ein Fall für Lona Carstensen

Das Geheimnis des alten Klosters

Serienmörder: Im Kopf des Killers

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Mirabella: Männer, Muse & Meer

Dark Revenge: marked by the Fire

Die Unberührte (In Deinen Bann Versinken 1)

Im Morgengrauen der Liebe (Die letzte Umarmung des Krieges – Buch 1)

Hervor die Wilde (Die Tyrfing-Magd 1)

Der Fluch der Dämonenkönige

Eine neue Welt (Tyrannis 1)

Luna Mortis: Das Schwert der Dualität

Skinshifting: Das Blut an deinen Händen

Das Rosenkreuzer Komplott

Crashing Money: Detective Amaury Bouder

Die toten Augen von London: Krimi-Klassiker

Es ist niemals vorbei.

Herzschlag des Bösen: Thriller

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

