Langzeittest zerstört einen Akku-Mythos bei Smartphones

Kann schnelles Laden dem Smartphone-Akku schaden? Diese Frage begleitet Nutzer seit den ersten Schnellladefunktionen – und sorgt regelmäßig für hitzige Diskussionen. Ein aufwendiger Langzeittest liefert jetzt erstmals belastbare Antworten: Schnelles Laden wirkt sich kaum negativ auf die Akkugesundheit aus.

So schädlich ist Schnellladen wirklich

Über sechs Monate testete der YouTube-Kanal HTX Studio insgesamt 20 Smartphones – zehn iPhones und zehn Android-Smartphones. Je drei Geräte wurden ausschließlich schnell geladen, drei langsam und drei im Bereich zwischen 30 und 80 Prozent Akkustand betrieben. Ein weiteres Gerät pro Modell blieb völlig ungeladen, um den natürlichen Kapazitätsverlust über die Zeit zu ermitteln. Insgesamt absolvierten alle aktiven Geräte 500 Ladezyklen – ein Zeitraum, der im Alltag rund anderthalb Jahren intensiver Nutzung entspricht.

Das Ergebnis überrascht: Zwischen schnellem und langsamem Laden lag die Differenz in der verbleibenden Akkukapazität bei weniger als einem Prozent. Mit anderen Worten: Ob ihr euer Smartphone regelmäßig mit 20 oder mit 120 Watt ladet, macht kaum einen Unterschied. Nur beim sogenannten Teilladen – also dem Halten des Akkus zwischen 30 und 80 Prozent – zeigten sich kleine, aber messbare Vorteile. iPhones behielten hier rund vier Prozent mehr Kapazität, Android-Geräte etwa 2,5 Prozent.

Das Video könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Akku-Mythos widerlegt

Der Test widerlegt damit einen der hartnäckigsten Mythen der Smartphone-Welt. Seit Jahren warnen viele vor vermeintlich verkürzter Akkulaufzeit durch Schnellladen. Doch moderne Ladeelektronik und ausgefeiltes Temperaturmanagement verhindern Überhitzung und schonen die Zellen.

Für die Praxis heißt das: Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr euer Handy täglich mit voller Leistung ladet. Wer allerdings das letzte Prozent Lebensdauer aus seinem Akku holen will, kann darauf achten, das Gerät nicht dauerhaft bei 100 Prozent zu halten – und das Schnellladen in den letzten Minuten zu vermeiden.

Letztlich zeigt der Versuch: Schnelles Laden ist kein Akkukiller – sondern längst Alltagstauglichkeit mit minimalem Risiko.

