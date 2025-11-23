Laptop-Nutzer aufgepasst: Amazon verkauft leistungsstarke Powerbank zum Bestpreis

Laptop-Besitzer, die ihr Gerät häufig abseits von Steckdosen benutzen, finden bei Amazon aktuell eine praktische, leistungsstarke Powerbank zum Bestpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Wer sein Notebook öfters unterwegs und dazu abseits von Steckdosen nutzt, profitiert von einem externen Akku zum Aufladen. Genau für diesen Zweck eignet sich die Laptop-Powerbank von Anker, welche über eine Kapazität von 25.000 mAh, drei USB-C-Anschlüsse (zwei über integrierte, ausziehbare Kabel) mit je bis zu 100 Watt Leistung (die Gesamtleistung beträgt 165 Watt) sowie einen USB-A-Anschluss verfügt. Bei Amazon bekommt ihr die leistungsstarke Powerbank aktuell für nur 74,99 Euro statt 99,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Laptop-Powerbank, 25.000mAh Statt 99,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2025 18:33 Uhr

Was leistet die Laptop-Powerbank von Anker?

Starke Leistung

Robuste, integrierte USB-C-Kabel

Praktische Ladestandsanzeige

Recht hohes Gewicht

Natürlich kann die leistungsstarke Anker-Powerbank nicht nur zum Aufladen von Laptops, sondern auch von anderen Geräten wie Smartphones und Tablets verwendet werden. Durch die Multiport-Architektur habt ihr die Möglichkeit, mehrere Geräte bequem gleichzeitig aufzuladen. Die Powerbank selbst verfügt für ihr eigenes Aufladen über eine 100-Watt-Schnellladefunktion. Mittels eines smarten Displays zeigt euch das Gerät seinen Ladezustand an.

Die Powerbank von Anker weist eine Leistung von 90 Wh auf und darf daher im Flugzeug mitgeführt werden, allerdings nur im Handgepäck. Der Hersteller gewährt euch auf das Gerät 18 Monate Garantie.

Für wen lohnt sich die leistungsstarke Powerbank von Anker?

Die Powerbank von Anker ist für alle geeignet, die einen leistungsstarken, externen Akku für das Aufladen stromhungriger Geräte wie Laptops suchen. Die bisherigen Käufer bei Amazon zeigen sich von der Powerbank beeindruckt und vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen.

Positiv hervorgehoben werden von den Rezensenten bei Amazon die starke Leistung der Powerbank von Anker, die praktischen und robusten, integrierten USB-C-Kabel sowie das praktische Display zum Anzeigen des Ladestands. Kritik wird allerdings an dem recht hohen Gewicht der Anker-Powerbank geübt.

Anker Laptop-Powerbank, 25.000mAh jetzt ab 74,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2025 18:33 Uhr

