Laptop-Schnäppchen: Amazon haut hochwertiges Asus-Notebook zum Aktionspreis raus

Bei Amazon ist aktuell ein hochwertiges Notebook vom Hersteller Asus zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebt angesehen und die Details für euch.

Das Asus Vivobook 16 verfügt über ein 16-Zoll-Display, einen Intel-Core-5-120U-Prozessor, 16 GB RAM, eine 512 GB SSD, einen Intel-Iris-Xe-Grafikchip sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch aktuell bei Amazon schlappe 449 Euro statt 484,49 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet das Vivobook von Asus?

Das Display des Asus-Vivobook weist eine WUXGA-Auflösung im 16:10-Format mit IPS-Technologie auf. Die integrierte 720p-Webcam ist für die Wahrung der Privatsphäre mit einer physischen Abdeckung versehen. An Schnittstellen verfügt das Asus Vivobook über einen USB-3.2-Typ-C-Anschluss, zwei USB-3.2-Typ-A-Anschlüsse sowie einen USB-2.0-Anschluss. Weiterhin bietet das Laptop einen 3,5-mm-Klinkensanschluss und einen HDMI-1.4-Anschluss. Der Akku des Laptops hält mit einer Aufladung bis zu 10 Stunden durch.

Für wen eignet sich das Vivobook von Asus?

Das Vivobook von Asus ist gut geeignet für jeden, der ein hochwertiges, leistungsstarkes und doch günstiges Notebook für die Arbeit im Home Office oder unterwegs und für Multimedia-Anwendungen sucht. Durch die Ausstattung mit modernen Schnittstellen und dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem Windows 11 seid ihr bezüglich Software, Hardware und Konnektivität auf dem neuesten Stand. Außerdem verfügt das Notebook über eine ordentlche Akkulaufzeit.

Hinzu kommt die Ausstattung mit leistungsstarker Hardware, die euch flüssig arbeiten lässt und auch anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen mühelos bewältigt. Für Anwendungen mit sehr hohen Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit, wie aktuelle Games oder Videobearbeitung, ist das Notebook von Asus allerdings nicht geeignet.

