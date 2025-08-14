Laptop-Schnäppchen: Amazon haut Samsung-Notebook zum Aktionspreis raus

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Notebook des Herstellers Samsung zum besonders günstigen Preis. Wir haben uns das Laptop-Schnäppchen angesehen und die Details für euch zusammengestellt.
Das Samsung Galaxy Book 4 kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, Intel-Core- 3-100U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-Core-Onboard-Graphics sowie Windows 11 als Betriebssystem und ist bei Amazon derzeit für nur 429 Euro statt 515,33 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).
Was leistet das Samsung Galaxy Book 4?
- Gutes Display
- Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen
- Lange Akkulaufzeit
- Keine sehr leistungsstarke Hardware
- Kleine SSD
Per Turbo-Boost habt ihr die Möglichkeit, die Taktfrequenz des Notebook-Prozessors auf bis zu 4,7 GHz zu erhöhen. Neben WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen verfügt das Laptop über eine ganze Reihe von Anschlüssen: Einmal 3,5-mm-Klinkenanschuss, einmal HDMI 2.1, einmal Netzwerk (RJ 45), zweimal USB-Typ-A und zweimal USB-Typ-C (Thunderbolt). Darüber hianus ist ein Steckplatz für microSD-Karten an dem Gerät vorhanden, auch eine Webcam für Videocalls ist verbaut.
Von dem 54-Wh-Akku des Samsung Galaxy Book 4 wird eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden erreicht. Im Lieferumfang sind neben dem Notebook ein Ladeadapter mit 45 Watt Leistung, ein Datenkabel (USB-C auf USB-C) sowie eine Bedienungsanleitung enthalten.
Für wen eigent sich das Samsung Galaxy Book 4?
Das Samsung Galaxy Book 4 ist gut für alle geeignet, die ein gut ausgestattetes Laptop für die Arbeit und für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Neben dem scharfe und farbenfrohe Bilder liefernden Display ist sicher die stattliche Laufzeit des Akkus von Vorteil, wodurch das Galaxy Book 4 sehr gut für den Einsatz unterwegs geeignet ist. Hinzu kommt das geringe Gewicht von nur 1,7 Kilogramm, das das Laptop leicht transportierbar macht. Allerdings muss man sagen, dass das Laptop keine allzu starke Hardware bietet, zum Beispiel ist die Kapazität der SSD mit 256 GB eher sparsam bemessen.
