Laptop-Schnäppchen: Amazon verkauft Lenovo-Notebook zum Spitzenpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen Laptop von Lenovo zum absoluten Spitzenpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.
Das Notebook Lenovo IdeaPad kommt mit einem 15,6-Zoll-Full-HD-Display, AMD-Ryzen-5-Prozessor, 16 GB RAM, einer 512 GB SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch derzeit bei Amazon nur 399,99 Euro statt 599 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Was bietet der Laptop von Lenovo?
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kompaktes Design
- Nicht für rechenintensive Anwendungen wie Games geeignet
Das Lenovo-Laptop bietet mit seiner Gehäusegröße von nur 17,9 mm und seinem Gewicht von 1,58 kg eine kompakte und leichte Bauweise. Für die grafische Darstellung auf dem Display sorgt ein integrierter Grafikchip von AMD. In dem Notebook sind sowohl Webcam als auch Mikrofon integriert, sodass ihr für Videocalls gut aufgestellt seid, wobei die Webcam über eine physische Abdeckung zur Wahrung euer Privatsphäre verfügt.
Die Smart-Noise-Cancelling-Funktion sorgt dafür, dass während Videotelefonaten störende Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden. Für die Audiowiedergabe sind zwei Dolby-Lautsprecher verbaut. Ins Internet gelangt ihr mit dem Lenovo IdeaPad per WiFi, an Anschlüssen sind zweimal USB-A, einmal USB-C, ein Slot für SD-Karten, ein HDMI-Anschluss und ein Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi-Anschluss vorhanden.
Der Akku des Notebooks hält laut Hersteller bis zu 10 Stunden ohne Aufladung durch. Der Hersteller gewährt euch auf das Gerät 24 Monate Garantie sowie drei Monate Premium Care.
Für wen eignet sich der Laptop von Lenovo?
Der Laptop von Lenovo ist sicher am besten geeignet für alle, die ein günstiges Notebook für die Arbeit im Home-Office und unterwegs, sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming und Bildbearbeitung suchen.
Bezüglich seiner Hardware und Ausstattung bietet das Notebook sicher ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, außerdem ist die kompakte Bauweise insbesondere für den Einsatz unterwegs von Vorteil. Für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games ist das Gerät aber nicht mit der notwendigen Rechenpower ausgestattet.
