Laptop-Schnäppchen: Amazon verkauft Samsung-Notebook zum Knüllerpreis

Aktuell bekommt ihr bei Amazon ein Laptop vom Hersteller Samsung zum stark vergünstigten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Samsung Galaxy Book 4 kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, Intel-Core- 3-100U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-Core-Onboard-Graphics sowie Windows 11 als Betriebssystem und ist bei Amazon derzeit für nur 429 Euro statt 515,33 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Samsung Galaxy Book 4, 15,6-Zoll-Display Statt 515,33 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 07:39 Uhr

Anzeige

Was leistet das Samsung Galaxy Book 4?

Gutes Display

Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen

Lange Akkulaufzeit

Keine sehr leistungsstarke Hardware

Kleine SSD

Per Turbo-Boost habt ihr die Möglichkeit, die Taktfrequenz des Notebook-Prozessors auf bis zu 4,7 GHz zu erhöhen. Neben WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen verfügt das Laptop über eine ganze Reihe von Anschlüssen: Einmal 3,5-mm-Klinkenanschuss, einmal HDMI 2.1, einmal Netzwerk (RJ 45), zweimal USB-Typ-A und zweimal USB-Typ-C (Thunderbolt). Darüber hianus ist ein Steckplatz für microSD-Karten an dem Gerät vorhanden, auch eine Webcam für Videocalls ist verbaut.

Von dem 54-Wh-Akku des Samsung Galaxy Book 4 wird eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden erreicht. Im Lieferumfang sind neben dem Notebook ein Ladeadapter mit 45 Watt Leistung, ein Datenkabel (USB-C auf USB-C) sowie eine Bedienungsanleitung enthalten.

Für wen eigent sich das Samsung Galaxy Book 4?

Das Samsung Galaxy Book 4 ist gut für alle geeignet, die ein gut ausgestattetes Laptop für die Arbeit und für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Neben dem scharfe und farbenfrohe Bilder liefernden Display ist sicher die stattliche Laufzeit des Akkus von Vorteil, wodurch das Galaxy Book 4 sehr gut für den Einsatz unterwegs geeignet ist. Hinzu kommt das geringe Gewicht von nur 1,7 Kilogramm, das das Laptop leicht transportierbar macht. Allerdings muss man sagen, dass das Laptop keine allzu starke Hardware bietet, zum Beispiel ist die Kapazität der SSD mit 256 GB eher sparsam bemessen.

Samsung Galaxy Book 4, 15,6-Zoll-Display jetzt ab 429,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 01:50 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.