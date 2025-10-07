Laptop & Tablet in einem: Amazon verkauft Convertible zum Aktionspreis

Exklusiv bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Convertible, also ein Laptop und Tablet in einem Gerät, zum stark vergünstigen Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das HP OmniBook 5 Flip kommt mit 14-Zoll-Touchscreen inklusive 2K-Auflösung (1920 x 1200 Pixel), Intel-Core-i5-1334U-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-Iris-Xe-Grafik sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und ist aktuell bei Amazon zum Preis von nur 599 Euro statt 666 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

HP OmniBook 5 Flip, Convertible Statt 666 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:50 Uhr

Anzeige

Was bietet das Convertible von HP?

Laptop und Tablet in einem

Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen

Lange Akkulaufzeit

Nicht für leistungshungrige Anwendungen wie Games geeignet

Durch das flexible 360-Grad-Design und den integrierten Touchscreen könnt ihr das HP OmniBook problemlos sowohl als Laptop, als auch als Tablet verwenden. Dank den verbauten Premium-Lautsprechern erwartet euch ein hochwertiger Sound auch bei Videokonferenzen, für welche außerdem eine 1080p-Webcam in dem Notebook integriert ist.

Für die Konnektivität verfügt das OmniBook von HP über WiFi 6 und Bluetooth 5.4. An Anschlüssen bietet das Convertible zweimal USB-Typ-C mit (USB-Stromversorgung, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge), zweimal USB-Typ-A, einmal HDMI 2.1 und einen Netzwerkanschluss (RJ45). Die Akkulaufzeit des Convertibles beträgt bis zu 21,5 Stunden.

Für wen lohnt sich das Convertible von HP?

Das OmniBook von HP ist für alle gut geeignet, die auf der Suche nach einem Laptop und Tablet in einem Gerät sind. Die sehr lange Akkulaufzeit machen das Convertible sehr gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Auch ist die umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen positiv hervorzuheben.

Anzeige

Bezüglich des Anwendungszwecks ist das Gerät sicher am besten für die Arbeit im Home-Office und, aufgrund der langen Akku-Laufzeit, unterwegs sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming geeignet. Für leistungshungrige Anwendungen wie Games verfügt das Gerät hingegen nicht über die notwendige Rechenpower.

HP OmniBook 5 Flip, Convertible jetzt ab 599,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:50 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.