Laptops früher: Die Geschichte des Alltagsbegleiters in Bildern

Laptops sind aus unserem Leben kaum wegzudenken und erleichtern uns in vielerlei Hinsicht den Alltag. Doch wie sahen die Vorgänger der heutigen Geräte aus? Wir zeigen euch die Geschichte des portablen Computers.
Der erste tragbare Computer (1970er)
Genau genommen wurde das erste Design für einen tragbaren Computer schon in 1972 vorgestellt (Bild via Wikipedia). Das Konzept des Portals war jedoch das Erste, das tatsächlich umgesetzt wurde. Dieser erste Laptop wog ganze zwölf Kilogramm.
Der erste klappbare Bildschirm (1985)
Mit dem Toshiba T1100 brachte der Hersteller einen der ersten klappbaren Laptops auf den Markt.
Ende der 80er: Apple sieht seine Chance
Die Technik hat sich rasant weiterentwickelt, bis Apple sich in das Gebiet der tragbaren Computer gewagt hat. Der Macintosh Portable verfügte erstmals über einen Trackball, der die Steuerung ohne Maus ermöglichte.
Flacher, schneller, besser (1990er)
Mit dem IBM Think Pad hat der Hersteller ab 1992 einen Standard gesetzt, der so ähnlich noch bis heute verfolgt wird. Ab diesem Moment ließ sich die Entwicklung der mobilen Computer nicht mehr aufhalten.