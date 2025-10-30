Leak des Pixel 10a beweist: Wer wartet, wird enttäuscht

Das nächste Pixel zeigt sich – und bestätigt, was viele schon ahnten.

Googles kommendes Mittelklasse-Smartphone, das Pixel 10a, ist erstmals auf CAD-Rendern aufgetaucht – und es sieht fast identisch zum Pixel 9a aus. Gerüchte zu den technischen Daten sind ebenfalls aufgetaucht, die Googles Ansatz erahnen lassen: Stillstand ist auch eine Strategie.

Pixel 10a sieht dem Pixel 9a zum Verwechseln ähnlich

Das Leak, veröffentlicht von Android Headlines, zeigt ein flaches Kunststoffgehäuse, eine horizontale Dualkamera mit Blitz, eine Punch-Hole-Kamera auf der Vorderseite und im Vergleich zum Vorgänger etwas dünnere Displayränder.

Links das Pixel 9a, rechts die Renderbilder vom Pixel 10a. (© OnLeaks via Android Headlines )

Das neue Modell ist mit 153,9 × 72,9 × 9 Millimetern minimal kleiner, aber etwas dicker als das Google Pixel 9a (Test). Auch das Display bleibt mit 6,2 Zoll (FHD+, 60 - 120 Hz) nahezu unverändert – das gleiche gilt wahrscheinlich beim Gewicht. Das Google-Handy soll voraussichtlich wieder 186 Gramm auf die Waage bringen.

Sogar beim Chip gibt es kein echtes Upgrade

Unter der Haube soll das Pixel 10a laut Leakern denselben Tensor-G4-Chip nutzen, den Google bereits im Pixel 9a und den anderen Pixel-9-Handys verbaut hat – diesmal nur leicht höher getaktet.

Der neuere Tensor G5 bleibt anscheinend den teureren Pixel-10-Modellen vorbehalten. Damit fällt die erhoffte Leistungssteigerung wahrscheinlich aus. Und selbst bei der Kamera scheint alles beim Alten zu bleiben: 48 MP Hauptsensor und 13 MP Ultraweitwinkel – zumindest laut der Gerüchteküche.

Pixel 10a wahrscheinlich erst 2026

Gerüchte, das Pixel 10a könne noch 2025 erscheinen, gelten inzwischen als unwahrscheinlich. Branchenkenner rechnen mit einem Launch im März oder April 2026. Der Zeitplan passt zu Googles Rhythmus: Das Pixel 9a kam erst Mitte April 2025 auf den Markt

Doch ob sich das Warten lohnt? Wahrscheinlich nicht. Wer über ein Pixel 9a nachdenkt, bekommt mit dem 10a anscheinend kaum echten Mehrwert – weder optisch noch technisch. Selbst die Render lassen sich kaum auseinanderhalten. Wenn der Preis des Pixel 9a also vorm Release des Pixel 10a noch einmal fällt, können preisbewusste Schnäppchenjäger wahrscheinlich einen echt guten Deal machen.