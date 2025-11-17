Leak zum Samsung S26 Plus: Diese Farbe kommt mir nicht nach Hause

Ein Leak zeigt das neue Samsung Galaxy S26 Plus. Dabei schreckt mich aber vor allem ein Bild ganz besonders ab.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Offiziell hat Samsung die Galaxy-S26-Serie noch nicht vorgestellt. Das passiert aller Voraussicht nach im Frühjahr 2026. Dennoch geistern bereits erste Bilder im Netz umher, die angeblich das Galaxy S26 Plus zeigen. Dabei stößt mir vor allem ein vermeintlich echtes Bild sauer auf. Geht das Plus-Modell etwa denselben Weg wie Apples iPhone 17 Pro und wird knallig bunt?

Sieht so das Samsung Galaxy S26 Plus aus?

Als zufriedener Samsung-Nutzer, dessen Samsung Galaxy S23 Plus langsam aber sicher in die Jahre kommt, spiele ich bereits seit ein paar Wochen mit dem Gedanken, mir im kommenden Jahr ein Upgrade zu leisten. Insofern bin ich auch schon sehr gespannt darauf zu sehen, was die Südkoreaner im Frühjahr 2026 mit der Samsung-Galaxy-S26-Reihe auffahren werden. Bisher wird jedenfalls nur viel spekuliert und alle nachfolgenden Bilder müssen dementsprechend auch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.

Vor Kurzem sind nämlich Konzept-Zeichnungen im Netz aufgetaucht, die angeblich das neue Samsung Galaxy S26 Plus zeigen. Also genau das Modell, dass mich am meisten interessiert, da ich in der Vergangenheit immer die goldene Mitte zwischen Standard-Modell und Ultra-Premium-Variante gewählt habe.

Hier seht ihr die besagten Konzept-Bilder zum Samsung Galaxy S26 Plus:

Konzept-Bilder vom Samsung Galaxy S26 Plus (© Android Headlines) Konzept-Bilder vom Samsung Galaxy S26 Plus (© Android Headlines) Konzept-Bilder vom Samsung Galaxy S26 Plus (© Android Headlines)

Grundsätzlich hat sich nicht viel am Design im Vergleich zum Vorgänger-Modell geändert. Lediglich die Kamera-Elemente ähneln nun stärker dem Samsung Galaxy S25 Edge, welches im Mai 2025 auf den Markt kam – sich aber schnell als Flop für das südkoreanische Unternehmen herausstellte.

Kopiert Samsung im nächsten Jahr Apple?

Mich und viele andere irritiert aber vor allem das dritte Konzept-Bild, dass das Samsung Galaxy S26 Plus in einem knalligen Orange-Ton zeigt. Die Farbe ähnelt dabei verblüffend dem iPhone 17 Pro von Apple – das in diesem Jahr für seine ungewöhnliche Farbwahl heiß diskutiert wurde. Während manche User den auffälligen Farbton mögen, bezeichnen andere das Telefon als grässlich.

Ich selbst würde mir ebenfalls kein buntes Smartphone kaufen. Insofern würde ich beim Samsung Galaxy S26 Plus auf jeden Fall zu weißen Variante greifen. Aber wie gesagt, die Bilder sind mit Vorsicht zu genießen. Wie die S26-Serie tatsächlich aussehen wird, erfahren wir ohnehin erst im nächsten Jahr. Trotzdem bleibt es spannend: Vielleicht wagt Samsung ja doch den Sprung in den Farbtopf.