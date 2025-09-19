LED-Scheinwerfer für euer Auto: Das sind die Vor- und Nachteile im Überblick

LED-Scheinwerfer werden immer häufiger in Neuwagen verbaut und gelten als moderne Beleuchtungstechnologie. Doch sind sie wirklich die beste Wahl für euer Auto? In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und worauf ihr besonders achten solltet.

Energiesparende, umweltschonende Beleuchtung

LED-Lampen sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ob Zuhause, im Büro oder in der Garage – Leuchtdioden findet man überall. Auch an Fahrzeugen werden die energiesparenden und umweltschonenden Lampen angebracht, vor allem wegen ihrer langen Lebensdauer und der damit einhergehenden hohen Effizienz.

Vor- und Nachteile von LED-Scheinwerfern

LED-Scheinwerfer haben natürlich nicht nur Vorteile. Auch hier gibt es wichtige Nachteile zu beachten, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Was aber sind nun die Vor- und Nachteile von LED-Scheinwerfern? Wir listen sie euch anhand der Informationen des ADAC auf.

Vorteile

Natürlich gilt die Effizienz auch bei Fahrzeug-LED durch ihre lange Lebenszeit als besonders hoch.

LED-Scheinwerfer sparen im Vergleich zu früheren Beleuchtungssystemen Energie.

LED-Leuchten mit Matrix-Technik sorgen für eine gute Beleuchtung ohne den Gegenverkehr zu blenden. Sie bestehen aus vielen kleinen unabhängigen LED, die andere Fahrzeuge bewusst nicht anstrahlen.

Nachteile

Der Austausch von LED-Scheinwerfern ist teuer, da bisher einzelne LED nicht ausgetauscht werden können. Nach ADAC-Angaben kann der Austausch unter Umständen mehr als 5.700 Euro kosten, auch für Rückleuchten sind Kosten von 700 Euro möglich. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Ersatzglühbirne kostet etwa 15 Euro.

Die von den Herstellern angegebene lebenslange Leuchtdauer beträgt oftmals nur 15 Jahre. Fahrzeuge hingegen halten aber in der Regel länger durch. Dann droht die oben genannte Kostenfalle.

ADAC empfiehlt LED-Lampen

Dennoch sind die LED-Scheinwerfer laut ADAC eine gute Entscheidung. Aufgrund ihrer besseren Beleuchtung und selteneren Ausfällen empfiehlt der ADAC die Nutzung von LED-Scheinwerfern. Allerdings wird auch der Wunsch geäußert, die Reparatur zu vereinfachen und sie kostengünstiger zu ermöglichen.