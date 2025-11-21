Legendärer E-Scooter von Segway-Ninebot mit hoher Reichweite bei Amazon viel günstiger zu haben

Selten war ein so gut ausgestatteter E-Scooter von Segway-Ninebot so erschwinglich wie im aktuellen Angebot.

Amazon bietet den E-Scooter Segway-Ninebot MAX G2 D im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion für 549 Euro an (bei Amazon anschauen). Damit liegt der Preis deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro, was einer Ersparnis von 39 Prozent entspricht. Das Modell ist speziell für den deutschen Markt konzipiert und verfügt über eine Straßenzulassung sowie eine gedrosselte Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Besonders hervorzuheben ist die hohe Reichweite von bis zu 70 Kilometern, die durch den großen Akku und die „RideyLONG“-Technologie von Segway ermöglicht wird.

Segway Ninebot MAX G2 D E-Scooter mit Straßenzulassung, bis zu 70 km Reichweite, doppelte Federung und Apple Find My Integration Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:51 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Pendlerinnen und Pendler, die eine zuverlässige und reichweitenstarke Alternative für den Arbeitsweg suchen, denn die 70 Kilometer Reichweite decken auch lange Strecken ohne tägliches Aufladen ab.

Für alle, die in ihrer Freizeit längere Touren unternehmen möchten, denn die doppelte Federung und die großen Reifen sorgen für hohen Fahrkomfort auf unterschiedlichem Untergrund.

Für reine Kurzstreckenfahrer, denen Basisfunktionen genügen, da günstigere Modelle für diesen Zweck oft ausreichen und der Funktionsumfang des MAX G2 D hier nicht voll ausgenutzt wird.

Angetrieben wird der MAX G2 D von einem Motor im Hinterrad, der eine maximale Leistung von 900 Watt erreicht. Damit bewältigt er laut Hersteller Steigungen von bis zu 22 Prozent. Für hohen Fahrkomfort sorgt ein doppeltes Federungssystem – vorne mit einem hydraulischen Dämpfer, hinten mit einer Doppelfederung. Diese Kombination gleicht Unebenheiten auf der Straße effektiv aus und sorgt für eine ruhige Fahrt.

Auch bei der Sicherheit hat Segway-Ninebot nicht gespart. Der E-Scooter verfügt über ein Traktionskontrollsystem (TCS), das ein Durchrutschen des Antriebsrads auf rutschigem Untergrund verhindert. Die zehn Zoll großen, schlauchlosen Reifen sind selbstheilend und können kleinere Löcher dank einer Gelschicht im Inneren selbstständig abdichten. Integrierte Blinker vorne und hinten sowie eine laute elektronische Hupe erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr. Ein nützliches Extra ist die Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk, mit dem ihr den Scooter jederzeit orten könnt.

E-Scooter kommt gut an

Die Kundenbewertungen auf Amazon zeichnen ein überwiegend positives Bild des Segway-Ninebot MAX G2 D, was sich in einer Durchschnittsbewertung von 4,2 von 5 Sternen widerspiegelt. Besonders gelobt werden die hohe Verarbeitungsqualität, der ausgezeichnete Fahrkomfort dank der doppelten Federung und der großen Reifen sowie die starke Beschleunigung, die auch an Steigungen nicht nachlässt. Viele Nutzer heben die hohe Reichweite und die robusten Sicherheitsmerkmale wie Bremsen und Blinker positiv hervor.

Als Kritikpunkte werden vereinzelt das hohe Gewicht des E-Scooters genannt, was die Mobilität beim Tragen einschränkt, sowie werkseitig zu schwach eingestellte Bremsen, die einige Nutzer nachjustieren mussten.

