Lego, Energie! Picard landet als Minifigur im ersten Star-Trek-Set

Lego beamt Star Trek an Bord – erstes Set befindet sich im Anflug.

„Phaser auf Bauen gestellt“: Lego hat offiziell die Star-Trek-Lizenz an Land gezogen und dazu ein erstes Teaser-Video veröffentlicht. Darin materialisiert sich Captain Picard als Minifigur auf dem Deck der Enterprise. Laut Gerüchten wird das erste Set die legendäre USS Enterprise NCC-1701-D sein.

Star Trek: Jean-Luc Picard betritt die Lego-Bühne

Im Transporterraum von The Next Generation taucht Picard plötzlich als LEGO-Minifigur auf – ein Moment, der aktuell sowohl Trekkies als auch Lego-Fans begeistert. Das kurze Video endet mit einem simplen „Kommt bald“ – auf Englisch und sogar Klingonisch. Damit ist klar: Nach dem überraschenden Ausstieg von BlueBrixx hat sich Lego die Lizenz gesichert (jetzt bei Lego ansehen).

Bisher dominierte Lego vor allem mit Star Wars im Science-Fiction-Bereich. Mit Star Trek könnte nun eine zweite große Galaxie einziehen – inklusive ikonischer Figuren wie Riker, Data und Geordi La Forge.

Enterprise im Anflug: Was wir bisher wissen – und was nicht

Offiziell bestätigt ist bislang lediglich die Lizenz. Die Hinweise verdichten sich allerdings, dass das erste Set die USS Enterprise NCC-1701-D wird. Laut Leaks soll es etwa 3.600 Teile umfassen und unter der Set-Nummer 10356 in der Lego-Icons-Reihe erscheinen. Ein Gerücht zum Release zum Black Friday 2025 klingt plausibel, ist aber noch nicht fix (Quelle: TheMinifigureStore).

Auf Reddit zeigen sich Nutzer jedenfalls begeistert und humorvoll. So wird etwa diskutiert, ob man bei der Picard-Minifigur den legendären „Riker Maneuver“ nachstellen kann. Gleichzeitig ahnen viele: Günstig wird das Set sicher nicht (Quelle: Reddit).

Ob Lego mit Star Trek einen ähnlichen Kultstatus erreicht wie mit Star Wars, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Picard ist bereit, die Enterprise im Anflug – und für Fans dürfte es in den kommenden Monaten spannend werden.