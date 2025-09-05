LEGO® Harry Potter™: Diese Sets gibt's für kurze Zeit gratis

Mit LEGO® Harry Potter™ Back to Hogwarts erwarten euch neue magische Sets und exklusive Extras. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch außerdem besondere Geschenke sichern.
Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr am 1. September in Hogwarts überrascht LEGO® alle Harry Potter™ Fans mit besonderen Aktionen. Unter dem Motto "Back to Hogwarts" warten nicht nur aufregende neue Sets, sondern auch Geschenke und doppelte Punkte für LEGO-Insider. Egal, ob ihr bereits eine magische Sammlung begonnen habt oder noch auf euren ersten Hogwarts-Moment wartet, im September lohnt sich jeder Einkauf ganz besonders.
Sichert euch im LEGO Onlineshop viele gratis Sets
Wer zwischen dem 1. und 7. September 130 Euro in LEGO Harry Potter™ Sets investiert, darf sich über ein Geschenk freuen: das detailreiche "Schloss Hogwarts™: Raum der Wünsche". Für kleinere Einkäufe gibt es ebenfalls zauberhafte Extras. So bekommt ihr ab einem Einkaufswert von 40 Euro die "Quidditch™-Lektion" gratis dazu.
Alle LEGO Harry Potter™ Sets entdecken
LEGO Harry Potter™ Back to Hogwarts: Highlights im Überblick
Doch nicht nur die Geschenke machen die Aktion spannend. Auch neue LEGO Harry Potter™ Sets laden zum Entdecken ein. Besondere Aufmerksamkeit verdient in unseren Augen das LEGO Harry Potter™ Set "Winkelgasse™ für 449,99 Euro.
Es gehört mit über einem Meter Breite und seinen 5.544 Teilen zu den beeindruckendsten Sammlerstücken für Fans der Zauberwelt. Hinter den reich verzierten Fassaden verbergen sich liebevoll gestaltete Innenbereiche und jede Menge magische Details: Von Ollivanders Zauberstabladen über Flourish & Blotts™ und Scribbulus‘ Schreibwaren bis hin zu Weasleys™ Zauberhafte Zauberscherze oder Florean Fortescues Eissalon – jeder Laden lädt zum Entdecken ein.
Die 14 Minifiguren, darunter vier, die es nur in diesem Set gibt, den eitlen Gilderoy Lockhart, den charmanten Eisladenbesitzer Florean Fortescue, Lucius Malfoy in edler Robe und den Fotografen des Tagespropheten, der für Schlagzeilen sorgt und Zubehörteile machen die Szene lebendig. Besonders praktisch: Das Modell ist mit der LEGO-Reihe „Bauen mit Modulen“ kompatibel, sodass es sich nahtlos in größere Straßenzüge und ganze Bauwelten einfügen lässt.
Das Set LEGO Harry Potter™ Gringotts™ Zaubererbank – Sammleredition für 429,99 Euro ist ein spektakuläres Sammlerstück für erwachsene Fans. Mit 4.803 Teilen baut ihr das imposante Bankgebäude samt detailreichem Foyer, Zwischengeschoss und drei Verliesen, die mithilfe spiralförmiger Schienen angefahren werden. Ein raffinierter Mechanismus sorgt dafür, dass der Wagen an jedem Verlies hält, inklusive Bellatrix’ geheimnisvollem Verlies mit Überraschung.
Highlight ist der bewegliche Drache, der Ukrainische Eisenbauch, auf dessen Rücken drei Minifiguren Platz finden. Ergänzt wird das Set durch 13 Charaktere, darunter zwei Versionen von Harry Potter, Hermine in Verkleidung, Ron, Hagrid und mehrere Kobolde. Es lässt sich übrigens perfekt mit der LEGO Harry Potter™ Winkelgasse kombinieren.
Auch die Sammleredition des Sets "Dorf Hogsmeade™" kann sich sehen lassen. Das Set entführt euch in die winterliche Zauberwelt des berühmten Dorfes. Mit 3.228 Teilen baut ihr sieben detailreiche Gebäude, darunter erstmals den Scherzartikel-Laden Zonko’s und das Pub Eberkopf.
Ergänzt wird das magische Ensemble durch 12 Minifiguren wie Harry, Ron, Hermine und Professor McGonagall sowie zahlreiches Zubehör, das authentische Filmszenen lebendig werden lässt. Auch ein Pferd und eine Kutsche sind enthalten. Zusätzlich könnt ihr euch über ein dekoratives Hogsmeade™-Schild als Gratisbeigabe freuen. All das bekommt ihr gerade für 379,99 Euro.
Entdeckt die neuen LEGO Harry Potter™ Sets im September
Zusätzlich lohnt sich die Aktion gleich doppelt für Mitglieder des LEGO Insiders-Programms: Vom 1. bis 7. September gibt es auf ausgewählte Sets die doppelte Punktzahl. Damit ist die Gelegenheit ideal, neue Sets zu kaufen und gleichzeitig auf künftige Vorteile zu sparen. Vielleicht ist bei folgenden beliebten Sets ja das passende für euch dabei.
Egal, ob ihr Hogwarts erstmals Stein für Stein entdecken möchtet oder eure Sammlung erweitern wollt, die "Back to Hogwarts"-Woche bringt die Magie direkt in euer Zuhause und macht den September zu etwas Besonderem.