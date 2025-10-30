Lego-Highlights für 15 Euro: Baustein-Fans müssen jetzt zu Aldi rennen

Lust auf Lego? Aldi Nord startet Ende Oktober eine Rabattaktion für zahlreiche Klemmbausteinprodukte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Große und kleine Lego-Fans sollten am 30. Oktober 2025 Aldi Nord besuchen. Der Discounter senkt die Preise für insgesamt sieben Sets um 25 Prozent. Für die Modelle aus Klemmbausteinen müsst ihr dann nur noch 14,99 Euro anstelle von 29,99 Euro zahlen.

Anzeige

Die Sets reichen von Lego Duplo für ganz kleine Kinder über Minecraft bis zu einer Retro-Kamera, über die sich für allem ältere Fans freuen können. In der Bildergalerie unten könnt ihr euch die Modelle genauer ansehen:

Alle Lego-Modelle bei Aldi-Nord ansehen

Lego Duplo Tierzug (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) Lego Friends Pferde- und Pony-Anhänger (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) Lego City Mobiles Polizeihunde-Training (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) Lego City Raumschiff (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) LegoNinjago Aufstieg der Drachen (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) Lego Creator Retro Kamera (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA) Lego Minecraft Die Fuchs-Lodge (© Lego/ Aldi Nord/ Screenshot: GIGA)

Das Lego-Raumschiff bekommt ihr auf Amazon schon jetzt günstiger, bevor das Angebot bei Aldi Nord startet:

LEGO City Spaceship mit Astronauten-Figur Raumschiff-Spielzeug mit ausklappbaren Triebwerken und Drohne, die sich in ein Raketen-Rucksack verwandeln lässt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 23:43 Uhr

Anzeige

Für wen lohnen sich die Lego-Angebote bei Aldi Nord

Für alle Lego-Fans, die um die hohen Preise herumkommen wollen

Dank der vielfältigen Auswahl lohnt sich das Angebot für große und kleine Fans

Für echte Profi-Bauer dürften die Lego-Modelle allerdings zu simpel sein

Die Modelle bei Aldi Nord können auch von jüngeren Lego-Fans problemlos zusammengebaut werden. Die Altersempfehlung beginnt mit dem Duplo-Tierzug ab 1,5 Jahren und endet mit der Minecraft-Fuchs-Lodge ab 8 Jahren.

Sets wie die Retro-Kamera sind zwar ebenfalls für Kinder ab 8 Jahren geeignet, doch besonders ältere Fans dürften mit dem 3-in-1-Set ihren Spaß haben, das sich neben der Spielzeugkamera alternativ auch in eine Videokamera oder einen Retro-Fernseher umbauen lässt. Wer seine Lego-City-Sammlung erweitern will, kann sich über das Polizeihunde-Training oder das Raumschiff freuen, egal, wie alt er oder sie ist.

Alle Lego-Modelle bei Aldi-Nord ansehen

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.