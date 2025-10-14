Toniebox zu leise? Diese Einstellung sorgt dafür, dass sie endlich wieder laut genug ist

Wenn die Toniebox zu leise ist, kann das mehrere Ursachen haben. Das geht von den Lautstärkeeinstellungen bis zu technischen Problemen. Wie kann man die Lautstärke wieder auf ein normales Niveau bringen?

Maximale Lautstärke der Toniebox ändern

In vielen Fällen ist die maximale Lautstärke in den Einstellungen begrenzt. Das könnt ihr so ändern:

Schaltet die Toniebox zunächst aus und nehmt den Tonie ab, falls darauf einer steht. Öffnet die verbundene Tonie-App oder loggt euch auf der Webseite des Herstellers ein. In den Einstellungen sucht ihr nach dem Bereich „Tonieboxen“. Sucht hier den Eintrag für die Toniebox, die zu leise ist. Hier könnt ihr die maximale Lautstärke anpassen. Schaltet die Toniebox jetzt ein und verbindet das Gerät mit dem WLAN. Drückt eines der beiden Ohren und wartet einige Sekunden, bis ein Geräusch ertönt. Die vorgenommene Ton-Einstellung wird so auf das Gerät übertragen. Sobald die Toniebox grün leuchtet, ist die Einrichtung abgeschlossen und die Toniebox sollte nun lauter sein.

Warum ist die Toniebox so leise?

Hat das nicht geholfen? Bevor ihr euch an die Fehlersuche macht, stellt sicher, dass die Lautsprecher der Toniebox nicht verdeckt oder verschmutzt sind. Möglicherweise spielt das Gerät mit normaler Lautstärke, die jedoch durch Hindernisse nicht ganz durchkommt. Ist alles sauber, überprüft das:

Zunächst solltet ihr die Lautstärke direkt an der Box überprüfen. Dreht dazu eines der beiden Ohren: Das große Ohr erhöht die Lautstärke, das kleine Ohr verringert sie. Wenn die Box darauf nicht reagiert, haltet das große Ohr für etwa 5 Sekunden gedrückt, um zu prüfen, ob sich die Lautstärke anpasst. In manchen Fällen ist sie einfach manuell zu weit heruntergeregelt.

Falls die Box weiterhin leise bleibt, prüft die App-Einstellungen: Öffnet die Tonie-App, geht zu deiner Toniebox und kontrolliert dort unter Einstellungen → Lautstärkebegrenzung, ob ein Limit aktiviert ist. Besonders bei Kinderprofilen kann eine maximale Lautstärke eingestellt sein, um das Gehör zu schützen. Setzt den Regler testweise etwas höher.

Lautstärke immer noch niedrig?

Ein weiterer häufiger Grund ist die Audioqualität des Tonies. Manche Hörfiguren sind von Haus aus leiser abgemischt. Ihr könnt testen, ob das Problem bei allen Tonies auftritt oder nur bei einzelnen. Wenn nur bestimmte Figuren betroffen sind, liegt es vermutlich an deren Aufnahmen.

Hilft all das nicht, lohnt ein Neustart oder ein Zurücksetzen der Toniebox. Trennt das Gerät vom Strom, haltet beide Ohren gedrückt, bis die Box orange blinkt, und verbindet sie dann erneut mit dem WLAN. Auch ein Software-Update kann helfen, falls ein Fehler im System vorliegt.

Sollte die Box weiterhin ungewöhnlich leise bleiben, könnte ein technischer Defekt am Lautsprecher oder an der Elektronik vorliegen. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Support von Tonies zu kontaktieren oder die Box im Rahmen der Garantie prüfen zu lassen (zum Support). Wir helfen euch auch, wenn sich die Toniebox nicht mehr aufladen lässt.