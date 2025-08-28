Lenkrad vibriert plötzlich? Deshalb müsst ihr gleich zur Werkstatt

Ein leichtes Vibrieren im Lenkrad kann ein Anzeichen für ein ernstes Problem sein: eine Reifenunwucht. Wir erklären euch, was das ist und wie ihr reagieren solltet.

Was ist eine Reifenunwucht?

Wie bei einer Waschmaschine im Schleudergang kann es vorkommen, dass das Gewicht des Autorads nicht perfekt gleichmäßig um seine Mittelachse verteilt ist. Der Grund: eine Reifenunwucht. Selbst kleinere Abweichungen genügen, um bei hohen Geschwindigkeiten enorme Kräfte zu entfalten. Dadurch wird das gesamte Fahrzeug in Schwingung versetzt.

Dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten der Unwucht.

Bei einer statischen Unwucht würde das Rad an seiner schwersten Stelle immer nach unten pendeln, was dazu führt, dass das Rad zu hüpfen scheint. Eine dynamische Unwucht liegt vor, wenn das ungleiche Gewicht auf der Innen- und Außenseite des Rads verteilt ist. Es scheint als würde das Rad taumeln.

Statische Unwuchten führen zu einem Hüpfen, dynamische zu einem Taumeln. (© GIGA)

Wie entsteht eine Reifenunwucht?

Eine perfekte Gewichtsverteilung ab Werk ist praktisch unmöglich, da sowohl der Reifen als auch die Felge minimale, produktionsbedingte Ungleichheiten aufweisen. Daher werden neue Reifen bereits bei der Erstmontage ausgewuchtet. Doch auch danach können sie im Laufe seines Lebens eine neue Unwucht entwickeln. Die Ursachen variieren:

Normaler Abrieb: Durch Bremsmanöver oder Kurvenfahrten nutzen sich die Reifen ab und entwickeln ein ungleichmäßiges Profil.

Durch Bremsmanöver oder Kurvenfahrten nutzen sich die Reifen ab und entwickeln ein ungleichmäßiges Profil. Scharfe Kanten: Schlaglöcher und Bordsteinkanten verformen die Reifen und Felgen.

Schlaglöcher und Bordsteinkanten verformen die Reifen und Felgen. Falsche Lagerung: Winter- oder Sommerreifen, die schlecht eingelagert wurden, können sich ebenfalls verformen.

Winter- oder Sommerreifen, die schlecht eingelagert wurden, können sich ebenfalls verformen. Gewicht des Reifenventils: Bereits wenige Gramm mehr auf der einen Seite des Reifens können ihn bei hohen Geschwindigkeiten verformen. Ein 10 Gramm leichtes Reifenventil beispielsweise, wiegt durch die Zentrifugalkraft 2,5 Kilogramm bei 100 km/h. (Quelle: Continental)

Woran erkennt man eine Unwucht?

Eine Unwucht zeigt sich oft subtil, kann aber mit der Zeit immer deutlicher werden. Vor allem auf drei Anzeichen solltet ihr achten:

Vibrierendes Lenkrad: Besonders in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 120 km/h spürt ihr ein Zittern oder Flattern im Lenkrad. Dies deutet meist auf eine Unwucht an der Vorderachse hin. Vibrationen im gesamten Fahrzeug: Wenn das Bodenblech, die Sitze oder das ganze Auto spürbar vibrieren, liegt die Ursache wahrscheinlich bei einer Unwucht an der Hinterachse. Monotones Wummern: Eine Unwucht durch einen ungleichmäßigen Reifenabrieb führt zu hörbaren Abrollgeräuschen. Oft ist dies ein monotones, wummerndes Geräusch, dessen Frequenz sich mit der Geschwindigkeit ändert. Schaut euch dann eure Reifen mal an. Der ungleichmäßige Reifenabtrieb lässt sich mit bloßem Auge erkennen.

Vergesst dabei nicht, ähnliche Symptome können auch auf andere Probleme hinweisen. Etwa Radlager-, Brems- oder Fahrwerksprobleme.

Wie oft sollte man seine Reifen auswuchten?

Eine Unwucht nervt aufgrund der Vibrationen nicht nur beim Fahren, sie reduziert auch die Kontaktfläche des Reifens zur Straße. Das verlängert euren Bremsweg und verschlechtert das Fahrverhalten in Kurven. Beides stellt ein direktes Sicherheitsrisiko dar. In dem Fall sollte ihr sie immer gleich zur Werkstatt und eure Unwucht entfernen lassen.

Auch wenn ihr noch keine Symptome für eine Unwucht habt, solltet ihr eure Reifen regelmäßig auswuchten lassen. Festgelegte Intervalle gibt es dabei nicht. Folgende Situationen bieten sich dafür aber an:

Bei jeder neuen Reifenmontage: Jedes Mal, wenn neue Reifen auf die Felgen gezogen werden, sind kleine Ungleichmäßigkeiten in der Gewichtsverteilung vorhanden. Daher immer gleich auswuchten lassen.

Jedes Mal, wenn neue Reifen auf die Felgen gezogen werden, sind kleine Ungleichmäßigkeiten in der Gewichtsverteilung vorhanden. Daher immer gleich auswuchten lassen. Nach der Reparatur eines Reifens: Wenn ein Reifen repariert wurde (z. B. nach einem Nagel im Reifen), sollte er neu ausgewuchtet werden.

Wenn ein Reifen repariert wurde (z. B. nach einem Nagel im Reifen), sollte er neu ausgewuchtet werden. Saisonaler Reifenwechsel: Wenn ihr Winter- oder Sommerreifen aufziehen lasst, lohnt sich auch gleich eine Auswuchtung.

Was kostet das Auswuchten von Autoreifen?

Je nach Region, Fahrzeugtyp und Werkstatt müsst ihr mit einem Preis zwischen 25 Euro (VW Golf, Ford Focus oder Opel Astra) und 60 Euro (5er BMW) pro Rad rechnen (Quelle: Autodoc.de). Darin enthalten ist nur die Auswuchtung. Zudem können die Kosten variieren, wenn noch weitere Dienstleistungen dazukommen – etwa die Überprüfung des Reifendrucks und der Bremsen. Einige Werkstätten bieten das Auswuchten auch als Teil eines Pakets beim saisonalen Reifenwechsel an.

Bonuswissen: Reifenabrieb ist ein Umweltrisiko. Jährlich fallen in der EU rund 500.000 Tonnen Mikroplastik durch Reifenabrieb an. In Deutschland macht er ein Drittel aller Mikroplastik-Emissionen aus (Quelle ADAC).

Wie wird ein Reifen ausgewuchtet?

Um eine Unwucht zu entfernen, benötigt man eine Reifenauswuchtmaschine. Daher können das in der Regel nur Fachbetriebe machen. Sie arbeiten mit drei verschiedenen Methoden:

Statisches Wuchten: Ein Kfz-Mechaniker gleicht das Rad aus, indem er die schwerste Stelle im Auswuchtbock ermittelt und gegenüber ein Gegengewicht anbringt. Dynamisches Wuchten: Eine computergesteuerte Auswuchtmaschine misst den Reifen in zwei Ebenen und zeigt an, wo Gegengewichte innen und außen an der Felge angebracht werden müssen. Elektronisches Feinwuchten: Hierbei wird das Rad direkt am Fahrzeug ausgewuchtet, sodass auch Unwuchten von Radnabe, Bremse oder Felge berücksichtigt werden und verbliebene Vibrationen beseitigt werden können.

Fazit: Fühlt die Vibrationen Das Auswuchten der Reifen gehört zu den wichtigsten Wartungsarbeiten am Auto. Schließlich können größere Schäden entstehen, wenn sie nicht gleichmäßig laufen. Daher lohnt es sich, seine Werkstatt regelmäßig damit zu beauftragen – etwa bei einem Reifenwechsel. Das Gute zudem: Solltet ihr es vergessen, werden die Vibrationen euch daran erinnern. Basti Barsch

