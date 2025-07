Lenovos neuer Laptop kostet euch 3.900 Euro – hat dafür aber ein einzigartiges Feature

Sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein normaler Laptop.

Lenovo bringt mit dem ThinkBook Plus Gen 6 Rollable einen Laptop auf den Markt, dessen Display sich per Tastendruck ausfahren lässt. Aus 14 Zoll werden so schnell 16,7 Zoll. Auch preislich liegt das Gerät ganz klar in der Oberklasse.

Lenovo: Neues ThinkBook mit ausfahrbarem Display

Bei seinem ThinkBook Plus Gen 6 Rollable setzt Lenovo auf eine Technik, die bislang nur als Konzept auf Messen zu sehen war. Der OLED-Bildschirm lässt sich vertikal ausfahren und schafft so mehr Platz für produktives Arbeiten, ohne dass ein externer Monitor nötig ist. Der Bildschirm ist so nicht nur fast 50 Prozent größer, sondern auch flexibler nutzbar, entweder als zusammenhängende Fläche oder im Split-Screen mit zwei getrennten Inhalten.

Gesteuert wird das Roll-Display über eine Kamera-Geste per Hand oder über eine spezielle Taste. Eingefahren misst das Display 14 Zoll, ausgefahren 16,7 Zoll bei einer Auflösung von 2.000 x 2.350 Pixeln (Quelle: Lenovo). Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, die Farbraumabdeckung bei 100 Prozent DCI-P3. Lenovo kombiniert hier also ein flexibles Design mit hoher Ausstattungsqualität.

Im neuen ThinkBook ist ein Intel Core Ultra 7 mit 32 GB RAM und einer 1-TB-SSD verbaut. Hinzu kommt Lenovos eigene KI-Lösung „AI Now“, die lokal auf dem Gerät läuft. Aufgrund der Hardware und Software eignet sich der Laptop laut Hersteller „für Analysten, Entwickler und Kreative“, die viel unterwegs arbeiten. Der Preis von knapp 3.900 Euro zeigt jedoch, dass sich das ThinkBook an eine sehr spezielle Zielgruppe richtet.

Ausfahrbarer Laptop: Der Anfang ist gemacht

Das besondere ThinkBook zeigt, in welche Richtung sich Laptops weiterentwickeln könnten. Ob sich diese spezielle Technik langfristig durchsetzt, hängt jedoch auch vom Preis ab, der derzeit deutlich über dem liegt, was der Durchschnittsnutzer zu zahlen bereit ist.

Interessierte sollten zudem beachten, dass es sich beim ThinkBook Plus Gen 6 Rollable trotz des Namens um ein Gerät der ersten Generation handelt. Mögliche Schwächen des Roll-Displays, die sich erst beim massenhaften Einsatz durch echte Nutzer offenbaren, könnte Lenovo erst mit Folgegenerationen ausbügeln.