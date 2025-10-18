Lesebestätigung bei SMS: So seht ihr, ob eure Nachricht angekommen ist

Viele Messenger zeigen mit Häkchen, ob eine Nachricht gelesen wurde. Aber geht das auch bei SMS? In diesem Artikel erfahrt ihr, ob bei einer SMS eine Lesebestätigung überhaupt möglich ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was unterscheidet Lesebestätigung und Zustellbericht?

Während WhatsApp und Co. anzeigen, wenn eine Nachricht gelesen wurde, funktioniert das bei SMS nicht. Der Grund: SMS bieten nur Zustellberichte – also die Info, dass eine Nachricht technisch auf dem Handy des Empfängers angekommen ist. Ob sie auch geöffnet wurde, lässt sich nicht feststellen.

Anzeige

Messenger wie WhatsApp haben SMS weitgehend abgelöst. In diesem Video erfahrt ihr, welche Einstellungen ihr bei WhatsApp unbedingt vornehmen solltet:

SMS-Lesebestätigung auf Android: Geht das?

Eine Lesebestätigung gibt es bei Android nicht. Stattdessen lässt sich in vielen Versionen der Nachrichten-App eine Empfangs- oder Zustellbestätigung aktivieren, vorausgesetzt, der Mobilfunkanbieter unterstützt das.

Anzeige

So funktioniert’s:

Nachrichten-App öffnen. Über das Menü (⋮) zu den Einstellungen gehen. Den Punkt „Zustellberichte“ oder „SMS-Zustellberichte erhalten“ aktivieren. Sobald das aktiv ist, bekommt ihr nach Versand eine kurze Meldung, dass eure SMS erfolgreich zugestellt wurde.

Mehr Informationen – etwa ob sie gelesen wurde – gibt es nicht.

Wie sieht es beim iPhone aus?

Apple bietet für klassische SMS keine Lesebestätigung. Wer iMessage nutzt, erhält die Funktion automatisch – aber nur, wenn beide Gesprächspartner die Lesebestätigung für iMessage aktiviert haben und ein Apple-Gerät verwenden.

Anzeige

Für SMS über das Mobilfunknetz gilt: keine Lesebestätigung, keine Häkchen, kein Zustellbericht.

Alternative: RCS oder Messenger-Dienste

Wenn ihr unbedingt wissen wollt, ob eine Nachricht gelesen wurde, sind moderne Dienste wie RCS oder Messenger-Apps die bessere Wahl.

RCS (Rich Communication Services): Bietet Lesebestätigungen, wenn beide Seiten RCS aktiviert haben (zum Beispiel in Google Messages).

Bietet Lesebestätigungen, wenn beide Seiten RCS aktiviert haben (zum Beispiel in Google Messages). Messenger-Apps: WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema zeigen standardmäßig an, wann eine Nachricht gelesen wurde, meist durch Häkchen.

Warum ist keine Lesebestätigung bei SMS möglich?

Der SMS-Dienst stammt aus den frühen 90ern. Damals waren Lesebestätigungen technisch nicht vorgesehen. Außerdem hängt die Zustellbestätigung vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Selbst wenn die Funktion in der App aktiviert ist, kann es sein, dass euer Anbieter sie gar nicht unterstützt.

Auch Datenschutzgründe spielen eine Rolle: Eine Lesebestätigung würde bedeuten, dass euer Handy automatisch eine Rückmeldung sendet, sobald ihr eine SMS öffnet.