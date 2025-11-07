Lesestoff alle? Amazon verschenkt Dutzende E-Books

Zwischen Hass und Herzklopfen, Spannung und Scheußlichkeit verstecken sich in unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books eine Menge Schätze. Lasst sie euch nicht entgehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Hof der Schatten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:09 Uhr

Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:11 Uhr

Vom Teufel gebunden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:13 Uhr

That Baby (That Boy - Deutsch 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:14 Uhr

Gehört dem Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:16 Uhr

Zwischen Hass und Herzklopfen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:18 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Lila - Abenteuer in den verborgenen Welten (Lilas verborgene Welten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:10 Uhr

A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:14 Uhr

Der Drache und die Verlobte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:16 Uhr

Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:19 Uhr

Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:21 Uhr

Drilli – Rabenherzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:22 Uhr

Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:23 Uhr

Grünblatt & Silberbart Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:24 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:08 Uhr

Trostlos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:08 Uhr

Die Letzte, die es wusste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:10 Uhr

Die Truhe der Schamanin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:12 Uhr

Maßlos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:15 Uhr

Durchbruch unter Palmen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:17 Uhr

Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:24 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Tales of Dublin: Die Hoffnung auf Freiheit: Historischer Liebesroman (Dublin-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:10 Uhr

Zwei Herzen auf Kreta: Liebesroman (»Am Ende ist es Liebe«-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:14 Uhr

Der einsame Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:26 Uhr

Das Haus in Saltwater Bay: Ein Wohlfühlroman (Inselglück und Liebe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:06 Uhr

Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche (Du bist nicht allein Reihe <3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:17 Uhr

Übermittlung: Chronik der Invasion – Buch Eins (Ein Science-Fiction-Thriller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:54 Uhr

Das Erbe der Paladine: Elfenprinz (Viridis-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:17 Uhr

MONDHEILER, Zwischen Magie und Medizin: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band 1 der Sa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:57 Uhr

Der dreizehnte Spiegel, Band 1: Die Saga vom Haus der Spiegel: Der Spiegel erinnert sich an das, was Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:11 Uhr

Eine sehr finstere Nacht an der Schleuse: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:16 Uhr

Das Kustos-Protokoll: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:55 Uhr

Berger und die Spur der Kinder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:52 Uhr

Einfach ein Kuss Minnesota Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:58 Uhr

Mord und Weißbier: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 8 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:35 Uhr

DAS ULTIMATIVE HEISSLUFTFRITTEUSEN-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER: 1000 Tage schnelle & gesunde Heißluftfritt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:54 Uhr

Windows 11 leicht gemacht für Senioren 2025: Eine einfache, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:38 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.