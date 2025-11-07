Lesestoff alle? Amazon verschenkt Dutzende E-Books

Zwischen Hass und Herzklopfen, Spannung und Scheußlichkeit verstecken sich in unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books eine Menge Schätze. Lasst sie euch nicht entgehen.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Hof der Schatten
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:09 Uhr
Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:11 Uhr
Vom Teufel gebunden
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:13 Uhr
That Baby (That Boy - Deutsch 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:14 Uhr
Gehört dem Milliardär
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:16 Uhr
Zwischen Hass und Herzklopfen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:18 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Lila - Abenteuer in den verborgenen Welten (Lilas verborgene Welten 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:10 Uhr
A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:14 Uhr
Der Drache und die Verlobte
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:16 Uhr
Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:19 Uhr
Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:21 Uhr
Drilli – Rabenherzen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:22 Uhr
Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:23 Uhr
Grünblatt & Silberbart
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:24 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:08 Uhr
Trostlos
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:08 Uhr
Die Letzte, die es wusste
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:10 Uhr
Die Truhe der Schamanin
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:12 Uhr
Maßlos
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:15 Uhr
Durchbruch unter Palmen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:17 Uhr
Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:24 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Tales of Dublin: Die Hoffnung auf Freiheit: Historischer Liebesroman (Dublin-Saga 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:10 Uhr
Zwei Herzen auf Kreta: Liebesroman (»Am Ende ist es Liebe«-Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:14 Uhr
Der einsame Milliardär
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:26 Uhr
Das Haus in Saltwater Bay: Ein Wohlfühlroman (Inselglück und Liebe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:06 Uhr
Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche (Du bist nicht allein Reihe <3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:17 Uhr
Übermittlung: Chronik der Invasion – Buch Eins (Ein Science-Fiction-Thriller)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:54 Uhr
Das Erbe der Paladine: Elfenprinz (Viridis-Saga 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:17 Uhr
MONDHEILER, Zwischen Magie und Medizin: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band 1 der Sa
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:57 Uhr
Der dreizehnte Spiegel, Band 1: Die Saga vom Haus der Spiegel: Der Spiegel erinnert sich an das, was
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:11 Uhr
Eine sehr finstere Nacht an der Schleuse: Ostfrieslandkrimi
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:16 Uhr
Das Kustos-Protokoll: Thriller
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:55 Uhr
Berger und die Spur der Kinder
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:52 Uhr
Einfach ein Kuss Minnesota
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:58 Uhr
Mord und Weißbier: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 8
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:35 Uhr
DAS ULTIMATIVE HEISSLUFTFRITTEUSEN-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER: 1000 Tage schnelle & gesunde Heißluftfritt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:54 Uhr
Windows 11 leicht gemacht für Senioren 2025: Eine einfache, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:38 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.