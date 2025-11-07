Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Lesestoff alle? Amazon verschenkt Dutzende E-Books

Lesestoff alle? Amazon verschenkt Dutzende E-Books

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Zwischen Hass und Herzklopfen, Spannung und Scheußlichkeit verstecken sich in unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books eine Menge Schätze. Lasst sie euch nicht entgehen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Hof der Schatten
Hof der Schatten
Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit
Meet Me At the Graves: Was bleibt, ist die Ewigkeit
Vom Teufel gebunden
Vom Teufel gebunden
That Baby (That Boy - Deutsch 3)
That Baby (That Boy - Deutsch 3)
Gehört dem Milliardär
Gehört dem Milliardär
Zwischen Hass und Herzklopfen
Zwischen Hass und Herzklopfen
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Lila - Abenteuer in den verborgenen Welten (Lilas verborgene Welten 1)
Lila - Abenteuer in den verborgenen Welten (Lilas verborgene Welten 1)
A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1)
A Bottle Full of Djinn (Sunnyside: Geheimnisse der Hexen im Ruhestand 1)
Der Drache und die Verlobte
Der Drache und die Verlobte
Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1)
Grausame Magie (Regenten der Schurkenakademie 1)
Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen
Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen
Drilli – Rabenherzen
Drilli – Rabenherzen
Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim
Zitronentörtchen und Zauberei: Mord in Schrakenheim
Grünblatt & Silberbart
Grünblatt & Silberbart
Krimis, Romane und Thriller

Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari
Die letzte Tänzerin: Das geheime Tagebuch der Mata Hari
Trostlos
Trostlos
Die Letzte, die es wusste
Die Letzte, die es wusste
Die Truhe der Schamanin
Die Truhe der Schamanin
Maßlos
Maßlos
Durchbruch unter Palmen
Durchbruch unter Palmen
Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6)
Mord im Sugarland-Express (Ein Geisterjäger-Krimi 6)
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Tales of Dublin: Die Hoffnung auf Freiheit: Historischer Liebesroman (Dublin-Saga 1)
Tales of Dublin: Die Hoffnung auf Freiheit: Historischer Liebesroman (Dublin-Saga 1)
Zwei Herzen auf Kreta: Liebesroman (»Am Ende ist es Liebe«-Reihe 1)
Zwei Herzen auf Kreta: Liebesroman (»Am Ende ist es Liebe«-Reihe 1)
Der einsame Milliardär
Der einsame Milliardär
Das Haus in Saltwater Bay: Ein Wohlfühlroman (Inselglück und Liebe 1)
Das Haus in Saltwater Bay: Ein Wohlfühlroman (Inselglück und Liebe 1)
Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche (Du bist nicht allein Reihe <3)
Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche (Du bist nicht allein Reihe <3)
Übermittlung: Chronik der Invasion – Buch Eins (Ein Science-Fiction-Thriller)
Übermittlung: Chronik der Invasion – Buch Eins (Ein Science-Fiction-Thriller)
Das Erbe der Paladine: Elfenprinz (Viridis-Saga 1)
Das Erbe der Paladine: Elfenprinz (Viridis-Saga 1)
MONDHEILER, Zwischen Magie und Medizin: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band 1 der Sa
MONDHEILER, Zwischen Magie und Medizin: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band 1 der Sa
Der dreizehnte Spiegel, Band 1: Die Saga vom Haus der Spiegel: Der Spiegel erinnert sich an das, was
Der dreizehnte Spiegel, Band 1: Die Saga vom Haus der Spiegel: Der Spiegel erinnert sich an das, was
Eine sehr finstere Nacht an der Schleuse: Ostfrieslandkrimi
Eine sehr finstere Nacht an der Schleuse: Ostfrieslandkrimi
Das Kustos-Protokoll: Thriller
Das Kustos-Protokoll: Thriller
Berger und die Spur der Kinder
Berger und die Spur der Kinder
Einfach ein Kuss Minnesota
Einfach ein Kuss Minnesota
Mord und Weißbier: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 8
Mord und Weißbier: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 8
DAS ULTIMATIVE HEISSLUFTFRITTEUSEN-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER: 1000 Tage schnelle & gesunde Heißluftfritt
DAS ULTIMATIVE HEISSLUFTFRITTEUSEN-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER: 1000 Tage schnelle & gesunde Heißluftfritt
Windows 11 leicht gemacht für Senioren 2025: Eine einfache, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung
Windows 11 leicht gemacht für Senioren 2025: Eine einfache, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

