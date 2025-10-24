Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Lesestoff alle? Auf Amazon gibt es täglich unzählige kostenlose E-Books für euren Kindle

Lesestoff alle? Auf Amazon gibt es täglich unzählige kostenlose E-Books für euren Kindle

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Während draußen die herbstlichen Winde toben, bringt unsere heutige Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books einen frischen Wind in eure Bibliothek und sorgt für Herzflattern und Angstschweiß. Stürzt euch in die fremden Welten voller Liebe und Spannung, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:06 Uhr
Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2)
Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:07 Uhr
When You are Mine: Ein moderner Enemies-to-Lovers-Roman (Immer Mein 1)
When You are Mine: Ein moderner Enemies-to-Lovers-Roman (Immer Mein 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:13 Uhr
Zwischen den Zeilen
Zwischen den Zeilen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:19 Uhr
Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst
Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:20 Uhr
Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2)
Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:21 Uhr
Ein Tierarzt zum Verlieben
Ein Tierarzt zum Verlieben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:22 Uhr
The Huckleberry Bookshop
The Huckleberry Bookshop
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:22 Uhr
Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2)
Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:23 Uhr
Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1)
Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:23 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Das Echo des Lichts : Das gebrochene Herz (Die Wächter-Sager 1)
Das Echo des Lichts : Das gebrochene Herz (Die Wächter-Sager 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:11 Uhr
Schicksalszorn (Schicksal der Dunkelmagier 1)
Schicksalszorn (Schicksal der Dunkelmagier 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:09 Uhr
Alle sind allein im All
Alle sind allein im All
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:10 Uhr
Woche 50
Woche 50
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:12 Uhr
Flug der Feder Teil 1 und 2
Flug der Feder Teil 1 und 2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr
Der Zaubercode
Der Zaubercode
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr
Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3)
Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr
Die Templer im Schatten 2: Blutregen
Die Templer im Schatten 2: Blutregen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:16 Uhr
Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1)
Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:17 Uhr
Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga)
Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:24 Uhr
Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf)
Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:24 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Eine Tasse leiser Unruhe
Eine Tasse leiser Unruhe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:08 Uhr
Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium
Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:09 Uhr
Ohne Haut
Ohne Haut
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr
Das Mirage Hotel
Das Mirage Hotel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr
Das Rätsel um den wahren Namen der Mutter
Das Rätsel um den wahren Namen der Mutter
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:12 Uhr
Der Goldene Löwe der Highlands
Der Goldene Löwe der Highlands
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr
Verschwunden (Callahan & McLane Series 1)
Verschwunden (Callahan & McLane Series 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr
Mona, mein Leben ein bisschen zu viel
Mona, mein Leben ein bisschen zu viel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:14 Uhr
Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre
Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:17 Uhr
Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt?
Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt?
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:19 Uhr
Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt
Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:21 Uhr
Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:13 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:53 Uhr
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:53 Uhr
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:26 Uhr
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:17 Uhr
Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:02 Uhr
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:00 Uhr
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:27 Uhr
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:13 Uhr
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:45 Uhr
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:20 Uhr
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:05 Uhr
Kismet
Kismet
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:05 Uhr
Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:02 Uhr
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:37 Uhr
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:15 Uhr
Zu spät für Sternschnuppen
Zu spät für Sternschnuppen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:20 Uhr
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:55 Uhr
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:32 Uhr
Mein Nachbar, der Schwimmer
Mein Nachbar, der Schwimmer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:55 Uhr
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:08 Uhr
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:40 Uhr
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:51 Uhr
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:53 Uhr
Wenn das Gute das Böse trifft
Wenn das Gute das Böse trifft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 04:17 Uhr
Stille Post: Spiele um dein Leben
Stille Post: Spiele um dein Leben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:50 Uhr
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:20 Uhr
Morgen bin ich tot
Morgen bin ich tot
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:53 Uhr
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:48 Uhr
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:41 Uhr
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:13 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige