Lesestoff alle? Auf Amazon gibt es täglich unzählige kostenlose E-Books für euren Kindle

Während draußen die herbstlichen Winde toben, bringt unsere heutige Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books einen frischen Wind in eure Bibliothek und sorgt für Herzflattern und Angstschweiß. Stürzt euch in die fremden Welten voller Liebe und Spannung, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2)
When You are Mine: Ein moderner Enemies-to-Lovers-Roman (Immer Mein 1)
Zwischen den Zeilen
Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst
Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2)
Ein Tierarzt zum Verlieben
The Huckleberry Bookshop
Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2)
Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Das Echo des Lichts : Das gebrochene Herz (Die Wächter-Sager 1)
Schicksalszorn (Schicksal der Dunkelmagier 1)
Alle sind allein im All
Woche 50
Flug der Feder Teil 1 und 2
Der Zaubercode
Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3)
Die Templer im Schatten 2: Blutregen
Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1)
Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga)
Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf)
Krimis, Romane und Thriller
Eine Tasse leiser Unruhe
Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium
Ohne Haut
Das Mirage Hotel
Das Rätsel um den wahren Namen der Mutter
Der Goldene Löwe der Highlands
Verschwunden (Callahan & McLane Series 1)
Mona, mein Leben ein bisschen zu viel
Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre
Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt?
Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt
Essen, Trinken und Genießen
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
Kismet
Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
Zu spät für Sternschnuppen
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Mein Nachbar, der Schwimmer
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
Miau (Killerkatzen 1)
Wenn das Gute das Böse trifft
Stille Post: Spiele um dein Leben
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
Morgen bin ich tot
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
