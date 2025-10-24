Lesestoff alle? Auf Amazon gibt es täglich unzählige kostenlose E-Books für euren Kindle

Während draußen die herbstlichen Winde toben, bringt unsere heutige Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books einen frischen Wind in eure Bibliothek und sorgt für Herzflattern und Angstschweiß. Stürzt euch in die fremden Welten voller Liebe und Spannung, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:06 Uhr

Im Takt unserer Herzen (Ein Schluck Liebe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:07 Uhr

When You are Mine: Ein moderner Enemies-to-Lovers-Roman (Immer Mein 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:13 Uhr

Zwischen den Zeilen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:19 Uhr

Vergissmein. Nicht: Der wiedererlangte Herbst Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:20 Uhr

Niemand verliebt sich in die Vorband (Brich die Regeln 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:21 Uhr

Ein Tierarzt zum Verlieben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:22 Uhr

The Huckleberry Bookshop Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:22 Uhr

Bonbonglasmomente: Ein Dänemark-Liebesroman (Ostseeträume / Ferienhausliebe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:23 Uhr

Wicked Liars: Ein düsterer Highschool-Liebesroman (Windsor Academy German Edition 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:23 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Das Echo des Lichts : Das gebrochene Herz (Die Wächter-Sager 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:11 Uhr

Schicksalszorn (Schicksal der Dunkelmagier 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:09 Uhr

Alle sind allein im All Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:10 Uhr

Woche 50 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:12 Uhr

Flug der Feder Teil 1 und 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr

Der Zaubercode Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr

Lila - Das Echo der verlorenen Stadt (Lilas verborgene Welten 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:15 Uhr

Die Templer im Schatten 2: Blutregen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:16 Uhr

Mykene-Trilogie: Gesamtausgabe (Die Auserwählten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:17 Uhr

Die Quarzsucherin: Chattenberg Saga 1 (Die Chattenberg Saga) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:24 Uhr

Die Nereide: Die Werwolfshöhle (Eine Prinzessin küsst ihren Werwolf) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:24 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Eine Tasse leiser Unruhe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:08 Uhr

Die Hüter der Wahrheit: Das geheime Evangelium Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:09 Uhr

Ohne Haut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr

Das Mirage Hotel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr

Das Rätsel um den wahren Namen der Mutter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:12 Uhr

Der Goldene Löwe der Highlands Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr

Verschwunden (Callahan & McLane Series 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr

Mona, mein Leben ein bisschen zu viel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:14 Uhr

Mord in der alten Bibliothek: Ein Cosy-Krimi im England der 1920er Jahre Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:17 Uhr

Give me a hug! Härte trifft auf Nähe – was überlebt? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:19 Uhr

Was wäre wenn? Drei Freunde und der Schmetterlingseffekt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:21 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:13 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:53 Uhr

HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:53 Uhr

Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:26 Uhr

The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:17 Uhr

Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:02 Uhr

Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:00 Uhr

Geisterbrand (Die Spirit Seeker) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:27 Uhr

Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:40 Uhr

Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:13 Uhr

Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:45 Uhr

Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:20 Uhr

In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:05 Uhr

Kismet Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:05 Uhr

Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 06:02 Uhr

Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:37 Uhr

Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 12:15 Uhr

Zu spät für Sternschnuppen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:20 Uhr

Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:55 Uhr

Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:32 Uhr

Mein Nachbar, der Schwimmer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:55 Uhr

Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:08 Uhr

Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:40 Uhr

Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 09:51 Uhr

LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:10 Uhr

Miau (Killerkatzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:53 Uhr

Wenn das Gute das Böse trifft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 04:17 Uhr

Stille Post: Spiele um dein Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:50 Uhr

THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 11:20 Uhr

Morgen bin ich tot Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 10:53 Uhr

Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:48 Uhr

Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 05:41 Uhr

LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 07:13 Uhr

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen" könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

