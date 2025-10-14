Letze Chance: Amazon verkauft aktuelles Android-Tablet für unter 50 Euro

Noch für kurze Zeit bekommt ihr bei Amazon das Fire-HD-8-Tablet der neuesten Generation zum Rekordpreis von unter 50 Euro. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Viele aktuelle Tablets bieten eine starke, an Laptops heranreichende Leistung. Allerdings bezahlt man für solche High-End-Geräte auch entsprechende Preise. Wer kein Hochleistungs-Tablet zum Zeichnen oder für Videobearbeitung benötigt, sondern ein Gerät für Entertainment-Anwendungen wie Streaming, Casual Games oder auch Lesen, ist mit dem Amazon Fire HD 8 gut bedient, das es im Amazon-Online-Shop aktuell für nur 49,99 Euro statt 114,99 Euro UVP zu kaufen gibt, allerdings nur noch bis zum 14.10.2025 (Angebot bei Amazon ansehen).

Amazon Fire HD 8-Tablet (2024) Statt 114,99 Euro UVP.

Was bietet das Amazon Fire HD 8?

Das Amazon Fire HD 8 kommt mit einem 8-Zoll-HD-Display, einem Sechskern-Prozessor mit 2 GHz, 3 GB RAM und 32 GB Speicher, der per microSD auf bis zu 1 TB erweiterbar ist. Für die Konnektivität sind WLAN und Bluetooth vorhanden, es gibt jeweils eine 2-MP-Kamera auf der Vorderseite und der Rückseite. An Anschlüssen sind rin Kopfhörer-Eingang und ein USB-C-Anschluss vorhanden. Der Akku hält laut Amazon bis zu 13 Stunden durch.

Das auf dem Fire HD 8 laufende Betriebssystem Fire OS basiert auf Android. Für Apps greift ihr allerdings nicht auf den Google Play Store, sondern auf den Amazon App Store zu. Dort sind aber alle wichtigen Apps, insbesondere für Entertainment-Anwendungen, ebenfalls vorhanden.

Für wen lohnt sich das Fire HD 8?

Das Fire HD 8 ist, insbesondere zum aktuell sehr günstigen Preis, für alle geeignet, die ein Tablet für Entertainment-Anwendungen wie Streaming oder Casual Gaming suchen.

Natürlich sollte klar sein, dass das Fire HD 8 nicht mit High-End-Tablets beispielsweise von Samsung oder Apple mithalten kann und sich entsprechend auch nicht für leistungshungrige Anwendungen wie Videobearbeitung eignet.