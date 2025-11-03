Letzte Warnung für Windows 11: Wer diese Version noch nutzt, muss jetzt handeln

Microsoft zieht in wenigen Tagen Monat den Stecker.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 11. November 2025 endet der Support für Windows 11 Version 23H2 in den Home- und Pro-Editionen. Danach ist Schluss mit Sicherheitsupdates, Patches und monatlichen Fixes. Wer nach diesem Datum noch auf der alten Version bleibt, nutzt ein System, das zwar weiterläuft – aber zunehmend gefährlich wird.

Anzeige

Windows 11 23H2 kriegt bald keine Updates mehr

Die betroffene Version erschien im Oktober 2023 und folgt damit dem üblichen zweijährigen Support-Zyklus, den Microsoft für seine Consumer-Editionen eingeführt hat. Während Business-Versionen wie Enterprise, Education oder IoT Enterprise drei Jahre lang unterstützt werden, endet für normale Nutzer der Lebenszyklus schneller. Das letzte Sicherheitsupdate für 23H2 kommt im November 2025 – danach herrscht Funkstille.

Wer derzeit noch mit Windows 11 23H2 arbeitet, sollte sich rechtzeitig auf ein Upgrade vorbereiten. Immerhin: Microsoft wird die neuen Versionen in den meisten Fällen automatisch ausrollen. Nur bei bekannten Treiberproblemen oder anderen Fehlern verzögert sich der Rollout bei betroffenen Systemen noch etwas (Quelle: Microsoft).

Wer sicher mit Windows 11 arbeiten will, sollte upgraden

Trotz dieser Sperren bleibt der Rat klar: Wer weiterhin sichere Software nutzen will, muss auf 24H2 oder 25H2 wechseln. Nach dem 11. November 2025 erhalten ältere Versionen keine Sicherheits-Patches mehr – neue Schwachstellen bleiben also offen.

Anzeige

Am Ende bleibt die Wahl einfach: Update oder Risiko. Wer rechtzeitig wechselt, ist auf der sicheren Seite – alle anderen riskieren, dass ihr vertrauter PC in einem Jahr zur tickenden Zeitbombe wird.

Windows 11 25H2 läuft bei mir! Normalerweise gilt bei vielen Windows-Nutzern die Devise „Never change a running system“ – und das kann ich gut verstehen. Schließlich haben vor allem größere Updates in der Vergangenheit immer wieder bei etlichen Nutzern für Probleme gesorgt – auch bei mir. Beim Umstieg auf Windows 11 25H2 war das bislang jedoch nicht der Fall. Auf meinem Rechner läuft alles rund: keine Abstürze, keine Kompatibilitätsprobleme, keine Leistungseinbußen. Daher mein Rat: Wer noch mit Windows 11 23H2 unterwegs ist, sollte alsbald umsatteln. Robert Kohlick

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.