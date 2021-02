Phishing

Manche Phishing-Mails sprechen dich mit deinem richtigen Namen an (siehe Datenleaks), verschleiern erfolgreich ihre falsche E-Mail-Adresse und kommen ohne Rechtschreibfehler aus. Bisher hatten wir Glück, dass Phishing so schlecht gemacht war, aber da ist noch viel Luft nach oben. Auch Unternehmen werden immer häufiger zum Ziel, da sich hier mit ein paar Klicks auf einer falschen Rechnung das große Geld holen lässt. Bei dir ist es nur Kleingeld, das nimmt man aber auch gern mit. Norton 360 passt auf dich auf, wenn du auf einen blöden Link klicken oder einen vergifteten Anhang öffnen solltest. Machst du nicht? Etwa 11 Prozent tun es.

Ups, wir haben Ihre Daten verloren

Ab und zu „verlieren“ leider auch große Unternehmen Daten durch Leaks oder Hacker. Darunter sind häufig auch die Login- oder Zahlungsdaten ihrer User, also von dir. Oft bekommst du gar nicht mit, dass das Unternehmen, bei dem du vor drei Jahren Socken gekauft hast, deine Daten versehentlich an Hacker gegeben hat. Die können jetzt damit shoppen gehen oder deine Daten verkaufen, damit andere mit dir shoppen gehen. Bisher war das schwer zu entdecken, da das Problem ja nicht bei dir liegt. In der Deluxe- und Premium-Version bietet Norton 360 dir aber die Möglichkeiten automatisch im Darknet nach deinen Daten zu suchen. Sind sie dort gelandet, weißt du, dass du sie ändern solltest.

Viren, Malware, Ransomware: Die Klassiker sind auch noch da

Klassische Viren gibt es auch noch und sie sind wichtiger denn je. Über verseuchte Programme gibst du Hackern Zugriff und Rechte, um auf deinem Computer zu machen, was sie wollen. Sie können dich ausspionieren (Spyware) und deine Daten verschicken, sich verbreiten und deinen Rechner zerstören oder deine Daten verschlüsseln und erst wieder herausgeben, wenn du Geld überwiesen hast (Ransomware). Alle Versionen von Norton 360 lernen dank künstlicher Intelligenz ständig dazu, was neue Bedrohungen angeht und können deinen Rechner schützen.