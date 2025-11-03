Lidl bringt für 12,99 Euro ein ganzes Weihnachtsdorf mit Musik und Beleuchtung zu euch nach Hause

Es gibt Deko, die man aufstellt – und solche, die ein ganzes Wohnzimmer in eine Weihnachtsgeschichte verwandeln.

Lidl verkauft LED-Weihnachtsdorf mit Musik für 12,99 Euro

Bei Lidl gibt es ab dem 17. November ein LED-Weihnachtsdorf von Livarno Home für nur 12,99 Euro. Mit diesem Angebot spart ihr 23 Prozent gegenüber dem vorherigen Online-Preis von 16,99 Euro. Die stimmungsvolle Dekoration ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich – zum Beispiel mit einer fahrenden Eisenbahn oder mit Schlittschuhläufern – und ab diesem Tag sowohl in den Filialen als auch online verfügbar (bei Lidl im Onlineshop anschauen).

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Lidl holt echte Weihnachtsstimmung zu euch nach Hause. (© Lidl-Prospekt / Livarno Home / Screenshot: GIGA)

Zum Start des Angebots wird der Preis im Onlineshop angepasst:

Livarno Home LED-Weihnachtsdorf Beleuchtetes Weihnachtsdorf mit beweglichen Elementen und 8 Weihnachtsmelodien. Batteriebetrieben mit Timer-Funktion, in drei Varianten erhältlich: Eisenbahn, Weihnachtsbaum oder Schlittschuhbahn. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 15:24 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des LED-Weihnachtsdorfs bei Lidl?

Familien mit Kindern: Die beweglichen Elemente und die zuschaltbare Musik sorgen für eine lebendige, fast magische Atmosphäre im Wohnzimmer.

Deko-Fans mit begrenztem Budget: Für einen geringen Preis erhaltet ihr hier ein komplettes Deko-Element, das sofort für Weihnachtsstimmung sorgt.

Liebhaber von stiller, dezenter Dekoration: Die bunten Lichter und acht verschiedenen Melodien könnten für einen minimalistischen Geschmack schnell zu überladen wirken.

Jede Szene ist mit zahlreichen LEDs ausgestattet, die für ein buntes Lichterspiel sorgen. Besonders praktisch ist der integrierte 6-Stunden-Timer, der die Dekoration jeden Tag automatisch zur gleichen Zeit ein- und wieder ausschaltet. Ihr müsst also nicht ständig daran denken.

Da das Weihnachtsdorf batteriebetrieben ist, könnt ihr es flexibel überall aufstellen, ohne auf eine Steckdose in der Nähe angewiesen zu sein. Die passenden Batterien sind sogar schon im Lieferumfang enthalten, sodass ihr direkt loslegen könnt.

Für die passende akustische Untermalung lassen sich auf Knopfdruck acht verschiedene Weihnachtslieder abspielen – wem das zu viel wird, der kann die Musik aber auch einfach ausgeschaltet lassen und nur die Beleuchtung und Bewegung genießen.

