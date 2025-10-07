Lidl Connect eSIM aktivieren: So funktioniert die digitale SIM für Android und iOS

Die Lidl Connect eSIM macht den SIM-Wechsel leicht: Statt einer physischen SIM-Karte nutzt ihr die in eurem Smartphone verbaute eSIM. Hier erfahrt ihr, wie die Bestellung und die Einrichtung funktionieren.

Wie funktioniert die Bestellung der Lidl Connect eSIM?

Die Lidl Connect eSIM könnt ihr derzeit nicht direkt in der Filiale kaufen, sondern nur über das Service Center bestellen.

Dazu holt ihr euch zunächst online oder in der Filiale ein klassisches Starterpaket. Nach der Aktivierung eurer neuen SIM im Kundenkonto könnt ihr beim Kundenservice den Wechsel zur eSIM beantragen.

Die nötigen Zugangsdaten und den Aktivierungscode bekommt ihr danach direkt im Kundenportal angezeigt.

Die Voraussetzungen für die Lidl Connect eSIM im Überblick

Ihr benötigt ein aktiviertes Lidl Connect Konto . Das Starterpaket gibt es im Laden oder online.

. Das Starterpaket gibt es im Laden oder online. Euer Handy oder Tablet muss die eSIM unterstützen (zum Beispiel aktuelle iPhones, viele Samsung- und Google-Modelle).

(zum Beispiel aktuelle iPhones, viele Samsung- und Google-Modelle). Für die Einrichtung braucht ihr Zugang zum Kundenportal am Laptop oder PC und eine stabile Internetverbindung.

am Laptop oder PC und eine stabile Internetverbindung. Nach der Aktivierung im Kundenkonto beantragt ihr die eSIM im Service Center.

Die eSIM macht Schluss mit der klassischen SIM-Karte: Im Video seht ihr, warum sie unseren Alltag in Zukunft einfacher macht.

Schritt für Schritt: die Lidl Connect eSIM aktivieren

Nach der eSIM-Bestellung bekommt ihr alle benötigten Daten (QR-Code, ePIN) direkt im Kundenbereich bereitgestellt. Jetzt kann die Installation starten. Sowohl bei iOS- als auch Android-Geräten ist die QR-Code-Methode als auch eine manuelle Eingabe möglich.

Anleitung für iOS (iPhone, iPad)

Die QR-Code-Methode für iOS-Geräte:

Öffnet die Kamera eures Gerätes und scannt den bereitgestellten QR-Code aus dem Kundenportal. Der QR-Code funktioniert nicht? Dann könnt ihr das über „Einstellungen“ → „Mobilfunk“ → „eSIM hinzufügen“ → „QR-Code verwenden“ machen. Gebt nun die ePIN ein, die unter dem QR-Code im Portal angezeigt wird. Folgt den weiteren Schritten auf eurem Gerät und fügt euren Mobilfunktarif hinzu. Anschließend ist der Tarif einsatzbereit.

Anleitung für Android

Bei der manuellen Einrichtung für Android-Geräte geht ihr folgendermaßen vor:

Öffnet die Einstellungen und wählt „Verbindungen / SIM-Kartenverwaltung“. Tippt auf „SIM-Manager“ oder „SIM-Kartenverwaltung“ und dann auf „eSIM hinzufügen“ oder „Mobiltarif hinzufügen“. Kopiert die SM-DP+ Adresse und den Aktivierungscode aus dem Kundenportal in die entsprechenden Felder. Gebt den Bestätigungscode (ePIN) ein, den ihr unter dem QR-Code findet. Bestätigt die Eingabe. Die eSIM wird nun hinzugefügt und ist im SIM-Manager sichtbar.

Was tun, wenn die Lidl Connect eSIM nicht funktioniert?

Falls ihr Probleme bei der Einrichtung habt, wechselt einfach zwischen der QR-Code-Methode und der manuellen Eingabe.

In eurem Kundenkonto findet ihr alle benötigten Daten (SM-DP+ Adresse, Aktivierungscode, ePIN) für die manuelle Einrichtung. Bei weiteren Fragen oder Problemen hilft euch der Kundenservice von Lidl Connect weiter.