Lidl Connect Guthaben abfragen: So prüft ihr euren aktuellen Kontostand

Ihr nutzt Lidl Connect als euren Mobilfunkanbieter und wollt wissen, wie viel Guthaben euch noch zur Verfügung steht? Kein Problem, ihr habt sogar gleich mehrere Möglichkeiten. Welche das sind und wie ihr euer Lidl Connect Guthaben jederzeit schnell abfragen könnt, lest ihr hier.
3 Möglichkeiten, euer Lidl Connect Guthaben abzufragen
Lidl Connect bietet mehrere Wege an, um euren Kontostand zu prüfen. Damit ihr immer wisst, wann ihr wieder Geld aufladen müsst, stellen wir euch hier die gängigsten vor:
Die einfachste Möglichkeit: Per USSD-Code
Die Möglichkeit euer Guthaben per USSD-Code abzufragen besteht bei jedem Prepaid-Vertrag. Auch wenn die Methode nicht gerade intuitiv ist, ist es die wohl gängigste und einfachste Möglichkeit, die jederzeit – auch ganz ohne Internet – funktioniert.
- Öffnet die Telefon-App eures Handys und gebt folgenden Code ein:
*100#
- Drückt die Wähltaste (meistens das grüne Hörersymbol), als wenn ihr einen Anruf starten würdet.
- Nach wenigen Sekunden solltet ihr eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm mit eurem aktuellen Guthabenstand angezeigt bekommen.
Guthaben per Lidl Connect App einsehen
Mit der Lidl Connect App könnt ihr auch jederzeit schnell euer Guthaben überprüfen. Dazu müsst ihr die App aber zuvor auf eurem Android-Smartphone oder iPhone installieren:
Wenn ihr die App zum ersten Mal öffnet, müsst ihr euch einmalig einloggen. Danach wird euch euer Guthabenstand immer direkt auf der Übersichtsseite der App angezeigt.
Guthaben online im Kundenportal prüfen
Wenn ihr am PC oder Laptop arbeitet, könnt ihr euren Kontostand auch hier einfach über das Lidl Connect Kundenportal einsehen.
Ruft die Seite einfach in einem neuen Tab eures Browsers auf, loggt euch mit euren Zugangsdaten ein. Hier findet ihr direkt bei „Mein Konto“ den aktuellen Guthabenstand.