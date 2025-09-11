Lidl Connect Guthaben abfragen: So prüft ihr euren aktuellen Kontostand

Ihr nutzt Lidl Connect als euren Mobilfunkanbieter und wollt wissen, wie viel Guthaben euch noch zur Verfügung steht? Kein Problem, ihr habt sogar gleich mehrere Möglichkeiten. Welche das sind und wie ihr euer Lidl Connect Guthaben jederzeit schnell abfragen könnt, lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

3 Möglichkeiten, euer Lidl Connect Guthaben abzufragen

Lidl Connect bietet mehrere Wege an, um euren Kontostand zu prüfen. Damit ihr immer wisst, wann ihr wieder Geld aufladen müsst, stellen wir euch hier die gängigsten vor:

Anzeige

Die einfachste Möglichkeit: Per USSD-Code

Die Möglichkeit euer Guthaben per USSD-Code abzufragen besteht bei jedem Prepaid-Vertrag. Auch wenn die Methode nicht gerade intuitiv ist, ist es die wohl gängigste und einfachste Möglichkeit, die jederzeit – auch ganz ohne Internet – funktioniert.

Öffnet die Telefon-App eures Handys und gebt folgenden Code ein: *100# Drückt die Wähltaste (meistens das grüne Hörersymbol), als wenn ihr einen Anruf starten würdet. Nach wenigen Sekunden solltet ihr eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm mit eurem aktuellen Guthabenstand angezeigt bekommen.

Guthaben per Lidl Connect App einsehen

Mit der Lidl Connect App könnt ihr auch jederzeit schnell euer Guthaben überprüfen. Dazu müsst ihr die App aber zuvor auf eurem Android-Smartphone oder iPhone installieren:

LIDL Connect Vodafone GmbH

LIDL Connect Vodafone GmbH

Wenn ihr die App zum ersten Mal öffnet, müsst ihr euch einmalig einloggen. Danach wird euch euer Guthabenstand immer direkt auf der Übersichtsseite der App angezeigt.

Anzeige

Guthaben online im Kundenportal prüfen

Wenn ihr am PC oder Laptop arbeitet, könnt ihr euren Kontostand auch hier einfach über das Lidl Connect Kundenportal einsehen.

Ruft die Seite einfach in einem neuen Tab eures Browsers auf, loggt euch mit euren Zugangsdaten ein. Hier findet ihr direkt bei „Mein Konto“ den aktuellen Guthabenstand.

Weitere Fragen zum Guthaben bei Lidl Connect

Das solltet ihr zu Guthaben, Gültigkeit und Auszahlung wissen Wie lange ist mein Guthaben und die Karte gültig? Das Guthaben bei Lidl Connect ist innerhalb der gesetzlichen Fristen unbegrenzt gültig. Das bedeutet, dass dein Guthaben nicht verfällt, solange dein Vertrag aktiv ist. Die Gültigkeit der Karte wird nach jeder Aufladung ab 5 Euro um 6 Monate verlängert, während sie ab einer Aufladung ab 15 Euro um 12 Monate verlängert wird. Kann ich mein Lidl Connect Guthaben auszahlen lassen? Kündigung des Vertrags habt ihr das Recht, euch das Restguthaben von Lidl Connect mittels Nach Deaktivierung oderhabt ihr das Recht, euch das Restguthaben von Lidl Connect mittels Antrag auf Erstattung des Prepaid-Guthabens auszahlen zu lassen. Das gilt jedoch nur für das selbst eingezahlte Geld. Start- und Bonusguthaben könnt ihr euch nicht auszahlen lassen. Kann ich mein Guthaben auf einen anderen Lidl-Vertrag übertragen? Nein, eine Übertragung von Guthaben zwischen verschiedenen Verträgen oder SIM-Karten ist nicht möglich. Allerdings könnt ihr euch (wie oben beantwortet) das Guthaben nach einer Kündigung auszahlen lassen und dann auf einen neuen Vertrag aufladen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.