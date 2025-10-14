Lidl-Foto zeigt Änderung im Markt – Kundin tobt: „Dafür gibt es Personal!“

Diese Neuerung spaltet die Kundschaft allem Anschein nach.

Auf Facebook hat ein Post einer mutmaßlichen Lidl-Mitarbeiterin für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Die 40-Jährige erzählt, dass in ihrem Markt immer mehr auf Selbstbedienungskassen gesetzt wird, während die klassischen Kassen ins Hintertreffen geraten. In den Kommentaren sorgt das für hitzige Diskussionen.

„Lidl ändert sich“: SB-Kassen sorgen für Gesprächsstoff

In den letzten Jahren sind immer mehr Discounter und Supermärkte dazu übergegangen, einen Teil ihrer klassischen Kassen durch SB-Kassen zu ersetzen. An diesen können die Kunden ihre Produkte schnell selbst einscannen und dann oft wahlweise bar oder mit Karte bezahlen.

Auch Lidl setzt verstärkt auf das Konzept – was einer Mitarbeiterin allem Anschein nach aber sauer aufstößt:

In ihrem Markt gibt es anscheinend mittlerweile 6 SB-Kassen und eine Mini-Kasse ohne Band. Zudem würden die klassischen Kassen in den Randzeiten oftmal geschlossen, wenn weniger los ist.

In den Kommentaren melden sich viele Kunden zu Wort, die diese Entwicklung bedauern. Der Kundenkontakt würde dadurch verloren gehen, der Stellenabbau hingegen vorangetrieben und ältere Menschen ausgegrenzt, weil sie sich an den SB-Kassen nicht zurechtfinden würden.

Eine Facebook-Nutzerin tobt regelrecht: „Vor allem ist es so, dass ich keine Kassiererin bin. Werde dafür nicht bezahlt. Komme nach einem anstrengenden Arbeitstag zu Lidl, um schnell noch etwas einzukaufen und soll dann noch selbst scannen? Nicht mit mir. Dafür gibt es Personal! (Quelle: Facebook)“

Andere Kunden halten dagegen

Es gibt jedoch auch zahlreiche Kommentare, die den Ausbau der SB-Kassen begrüßen. Vor allem bei kleineren Einkäufen ist man somit schneller wieder raus aus dem Laden, keine aufgezwungenen Gespräche mit dem Personal und wenn der Laden sogar Scan&Go anbietet, geht der Einkauf sogar noch flotter über die Bühne.