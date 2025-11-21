Lidl hat für 19,99 Euro das perfekte Angebot für alle, die Silvester noch nichts vorhaben

Ihr wollt am Silvesterabend gemeinsam am Tisch sitzen, dippen und genießen? Lidl hat ein passendes Fondueset im Angebot.

Fondueset von Mäser für die Silvesterfeier

Lidl startet ab dem 24.11.2025 mit tollen Angeboten in die Black Week (im Lidl-Prospekt ansehen). Darunter auch ein hochwertiges Fondueset von Mäser für nur 19,99 Euro statt der ursprünglichen 59,95 Euro (UVP). Damit seid ihr bestens gerüstet für den Silvesterabend mit Freunden und Familie.

Fondueset, 11-teilig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:37 Uhr

Das 11-teilige Fondueset ist derzeit ausschließlich online erhältlich (im Lidl-Shop ansehen). Unser Tipp: Lidl Plus-Nutzer sparen ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro die Versandkosten. Dazu müsst ihr den Versandkostenfrei-Coupon im Wert von 5,95 € in eurem Kundenkonto aktivieren.

Für wen lohnt sich das Mäser-Fondueset von Lidl?

Familien: Ein Fondueset eignet sich hervorragend für ein gemütliches Familienessen, bei dem auch die Kinder mitmachen können. Jeder wählt selbst, welche Zutaten er oder sie probiert. So verbringt die Familie viel Zeit gemeinsam am Tisch, hat Gelegenheit für Gespräche und genießt die heimelige Atmosphäre.

Freunde: Das Fondueset von Mäser bereichert Partys, gesellige Abende und Silvester. Bei einem gemeinsamen Fondue kommt man ins Gespräch und hat Zeit, sich auszutauschen.

Paare: Ihr habt Lust auf ein romantisches Dinner zu zwe i t, bei dem ihr euch entspannt näherkommt, ohne den ganzen Abend in der Küche zu verbringen? Ein Fondue stillt nicht nur den Hunger, sondern macht mit etwas Glück Lust auf mehr.

Singles: Ein Fondue ist für zwei bis sechs Personen gedacht. Allein macht es daher wenig Freude, ganz zu schweigen vom Aufwand für die Vorbereitung.

Das ist im Fondueset von Mäser enthalten

Das 11-teilige Fondueset von Mäser eignet sich für bis zu sechs Personen und wird mit Brennpaste betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wir empfehlen die Sicherheitsbrennpaste von Till in praktischen Portionsdosen. Das 3er-Set kostet etwa 6,09 Euro (bei Amazon ansehen).

Mäser-Fondueset und passende Fondueteller im Lidl-Prospekt. (© Screenshot GIGA)

Der Fonduetopf besteht aus hochwertigem Edelstahl und hat ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern (Ø 16,5 cm). Zum Set gehören außerdem sechs Fonduegabeln aus Edelstahl 18/0, der zu 18 Prozent aus Chrom und zu 0 Prozent aus Nickel besteht.

Ein Spritzschutz mit integrierten Gabelhaltern verhindert das Austreten von Öl, Brühe oder Wein. Das Set wird durch ein verchromtes Rechaud für die Brennpaste mit praktischem Löschdeckel ergänzt. Die Bodenplatte aus schwarzem Aluminium schützt den Tisch zuverlässig vor Hitze und Spritzern.

Unser Tipp: Gleich die passenden Fondueteller von Mäser für 21,99 Euro mitbestellen (im Lidl Online-Shop ansehen). Diese haben praktische Unterteilungen, um verschiedene Zutaten, Soßen und Dips getrennt anzurichten.

Das sagen Kunden über das Mäser-Fondueset bei Lidl

Bei Lidl liegen derzeit keine Bewertungen für das Produkt vor. Bei Amazon wurden wir fündig: Das Fondueset von Mäser erhielt dort eine gute Durchschnittsbewertung mit 4,1 von 5 Sternen (bei Amazon ansehen).

Amazon-Kundin Angie Große lobt das Fondueset, weist aber auch auf einen wichtigen Punkt hin: „Bisher einmal genutzt. Uns ist der Käse abgebrannt kurz vorm Ende. Also wärmt super. Man muss sich die Brennpaste leider noch dazu kaufen, sie ist nicht dabei, wie wir anfangs dachten. Aber super Set.“

Alternative für Pros: Elektrisches Fondueset von Russell Hobbs

Falls ihr stattdessen ein elektrisches Fondueset sucht, werdet ihr bei Amazon fündig: Dort gibt es eine hochwertige Alternative von Russell Hobbs für 39,99 Euro (bei Amazon ansehen). Das Gerät eignet sich sowohl für klassisches Fondue mit Öl oder Brühe als auch für ein köstliches Käse- oder Schokoladenfondue.

Das Edelstahlset überzeugt mit stufenloser Temperatureinstellung, die ein Anbrennen verhindert. Ein weiterer Pluspunkt: Viele Teile des Gerätes sind spülmaschinengeeignet und lassen sich daher besonders leicht reinigen.

