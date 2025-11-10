Lidl-Kunden müssen Dosen umdrehen, um zu schauen, ob sie ihr Geld zurückkriegen

Von einem Verzehr der Produkte wird abgeraten.

Der Fleischwarenhersteller Metten ruft eine spezielle Charge seiner „Dicken Sauerländer Bockwurst“ zurück, die bei Lidl und Netto verkauft wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Würstchen in den betroffenen Dosen vorzeitig verderben, also noch vor dem Erreichen des aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatums (Quelle: lebensmittelwarnung.de).

Diese Wurst ist vom Rückruf betroffen

Grund für die Maßnahme ist ein Fehler, der während des Konservierungsprozesses aufgetreten ist. Wer eine der betroffenen Dosen zu Hause hat, wird gebeten, diese nicht zu verzehren.

Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich die Dosen mit 5 mal 80 Gramm Inhalt, die eine ganz bestimmte Kennzeichnung aufweisen. Entscheidend ist die Kombination aus dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.09.2026, der Chargennummer L-2798183 und dem Produktionszeitraum zwischen 21:00 und 21:50 Uhr.

Diese Wurstdosen sind vom Rückruf betroffen. (© Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG)

Die entsprechenden Kenndaten sind auf der Unterseite der Dose zu finden – also am besten einmal die Dose umdrehen, um herauszufinden, ob auch euer Produkt Teil der Rückrufaktion ist.

Andere Produkte des Herstellers oder andere Chargen der Bockwurst sind laut Metten nicht betroffen und können bedenkenlos verzehrt werden.

So erhaltet ihr den Kaufpreis zurück

Verkauft wurde die betroffene Ware in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Produkte waren dort in den Filialen der Discounter Lidl und Netto erhältlich.

Die Rückgabe ist unkompliziert geregelt. Ihr könnt das Produkt in einer der Filialen von Lidl oder Netto zurückgeben, wo ihr es gekauft habt. Der Kaufpreis wird euch dort auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

Wer auf Nummer sicher gehen will, installiert sich am besten eine App auf seinem Smartphone, um stets über Produktrückrufe informiert zu werden.

