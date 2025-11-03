Lidl lässt euren Garten ab heute für 4,99 Euro in ganz neuem Glanz erstrahlen

Kaum ist der Herbst da, zieht bei Lidl schon der Weihnachtszauber ein – und das für weniger als fünf Euro.

Lidl verkauft LED-Gartenschmuck für 4,99 Euro

Mit dem Livarno Home LED-Gartenstecker bringt Lidl pünktlich zum November festliche Stimmung in den Außenbereich – und das zum echten Sparpreis. Ab 3. November bekommt ihr die batteriebetriebene LED-Deko in zwei Designs: als Tannenbaum oder als Stern, jeweils in warmweißem Licht. Die Lichterketten bestehen aus 30 bzw. 65 LEDs und sorgen damit für ein sanftes, festliches Funkeln im Garten, auf dem Balkon oder an der Haustür.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Ihr braucht keinen Stromanschluss. (© Lidl-Prospekt / Livarno Home / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Weihnachtsfans mit wenig Platz: Ideal für kleine Gärten, Balkone oder Eingänge – kompakt, wetterfest und leicht zu positionieren.

Für Deko-Enthusiasten mit schmalem Budget: Schöne Lichtakzente ohne teure Stromrechnung – perfekt für sparsame Festtagsstimmung.

Nicht geeignet für Minimalisten: Wer auf Weihnachtsdeko lieber ganz verzichtet, wird hier keinen Bedarf sehen – auch wenn’s verlockend günstig ist.

Die LED-Gartenstecker benötigen keinen Stromanschluss – Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten – und verfügen über einen 6-Stunden-Timer, der das Licht automatisch ein- und wieder ausschaltet. Damit spart ihr Energie und müsst nicht jeden Abend selbst daran denken. Mit einer Höhe von rund 42 bis 48 cm (ohne Erdspieß) und einer Zuleitung von 0,6 Metern zum Batteriefach lassen sie sich flexibel platzieren, auch abseits von Steckdosen.

Dank der Schutzklasse IP44 ist die Beleuchtung spritzwassergeschützt und somit ideal für den Außenbereich geeignet. Das warmweiße Licht sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre, ohne zu grell zu wirken. Lidl bietet die LED-Gartenstecker sowohl in den Filialen als auch online an. Der Preis liegt bei 4,99 Euro statt 6,99 Euro, was einem Rabatt von 28 Prozent entspricht – ein echtes Schnäppchen für alle, die ihre Weihnachtsbeleuchtung um eine stilvolle und unkomplizierte Lösung erweitern wollen.

Die Marke Livarno Home ist bekannt für ihre preiswerten, aber robusten Wohn- und Dekoartikel, und auch dieses Produkt reiht sich nahtlos in das Sortiment ein. Besonders praktisch: Durch den Batteriebetrieb bleiben Kabelsalat und Steckdosenknappheit außen vor – einfach aufstellen, einschalten, genießen.

