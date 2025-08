Lidl mal ganz anders: So eine Filiale gab es noch nie

Ein Lidl, ganz ohne Lebensmittel?!

In Baden-Württemberg eröffnet der Discounter Lidl einen ersten Laden, in dem es kein Essen, sondern nur Haushaltsware, Kleidung und Technik gibt.

Lidl: Erste Filiale ganz ohne Lebensmittel

Lidl hat in Lottstetten nahe der Schweizer Grenze die Prorten für eine erste Filiale geöffnet, in der es keine Lebensmittel mehr gibt. Unter dem Namen „Lidl Home & Living“ bietet der neue Markt ausschließlich Nonfood-Produkte an. Von Werkzeug über Kleidung bis hin zu Spielzeug und Kosmetik ist alles da, nur eben kein Joghurt, keine Grillwurst und kein Brot.

Im Mittelpunkt der neuen Filiale stehen die bekannten Lidl-Eigenmarken. Dazu gehören Parkside für Werkzeug, Crivit für Sportartikel, Esmara für Mode, Livarno für Wohnen, Silvercrest für Elektronik und Lupilu für Kinderprodukte. Diese Marken sollen im neuen Konzept dauerhaft verfügbar sein und nicht mehr nur im Wochenangebot auftauchen (Quelle: Lebensmittel Zeitung).

Die neue Filiale ist für Lidl ein Testlauf. Sollte das Konzept aufgehen, könnten bald weitere dieser Märkte in Deutschland folgen. Ziel ist es anscheinend, mit anderen Unternehmen wie Action, Woolworth oder Tedi gleichzuziehen. Für Lidl bedeutet das zudem eine klare Trennung zwischen Lebensmitteln und dem übrigen Sortiment.

Schon in der Vergangenheit hatte Lidl mit sogenannten Bedürfniswelten getestet, wie Nonfood-Produkte übersichtlicher präsentiert werden können – aber eben innerhalb der gewohnten Supermärkte. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter.

Richtiger Lidl gleich gegenüber

Umstellen müssen sich die Kunden in Lottstetten dabei kaum, denn direkt gegenüber steht ein klassischer Lidl mit Lebensmitteln (Quelle: Nordbayern). Die beiden Filialen ergänzen sich also: Wer Lebensmittel braucht, geht in den einen Markt, wer nach Haushaltsgeräten oder Kleidung sucht, in den anderen.