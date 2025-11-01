Lidl: Scan & Go – so funktioniert die neue Bezahlmethode

Lidl führt eine neue Bezahlmethode ein, die das Einkaufen schneller und bequemer machen soll. Wie funktioniert „Scan & Go“ und was sollte man beim nächsten Discounter-Besuch beachten?

Was ist „Scan & Go“?

Das System wird derzeit ausgebaut. Bis Anfang 2026 sollen über 200 Filialen damit ausgestattet sein.

„Scan & Go“ ist eine Funktion, die in der Lidl Plus App angeboten wird. Um den Service zu nutzen, muss man also am Plus-Programm von Lidl teilnehmen. Damit scannt ihr eure Einkäufe selbst, sobald ihr sie in den Einkaufswagen legt und bezahlt. Der klassische Kassiervorgang, bei dem zunächst alle Waren wieder aus dem Wagen genommen werden müssen, entfällt. Das Ziel ist weniger Stress, weniger Anstehen, mehr Kontrolle über den Einkauf.

Voraussetzungen

Ein Smartphone mit Internetzugang

mit Internetzugang Die Lidl-Plus-App (kostenlos im App Store oder bei Google Play, zum Download)

(kostenlos im App Store oder bei Google Play, zum Download) Ein Lidl-Plus-Konto (kann direkt in der App erstellt werden)

(kann direkt in der App erstellt werden) Eine Scan & Go-fähige Filiale (noch nicht überall verfügbar – am besten vorher in der App prüfen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Startet die Lidl Plus App und aktiviert Scan & Go, falls die Funktion in eurer Filiale verfügbar ist. Beim Betreten der Filiale scannt ihr den Scan & Go QR-Code am Eingang oder am Einkaufswagen. Jedes Produkt, das ihr in den Wagen legt, wird mit der Smartphone-Kamera gescannt. Der Preis und die Artikelbezeichnung erscheinen sofort auf eurem Bildschirm. Ihr könnt jederzeit den aktuellen Gesamtbetrag einsehen und Produkte wieder entfernen. An der Kasse oder an einem speziellen Scan-&-Go-Terminal zeigt ihr euren App-QR-Code. Der Einkauf wird digital übertragen, ihr bezahlt kontaktlos und könnt anschließend den Laden verlassen.

Vorteile von Scan & Go

Keine Warteschlange: Ihr umgeht die klassische Kasse und spart Zeit.

Ihr umgeht die klassische Kasse und spart Zeit. Mehr Übersicht: Alle Preise und Rabatte werden direkt in der App angezeigt.

Alle Preise und Rabatte werden direkt in der App angezeigt. Digitale Belege: Ihr bekommt den Kassenzettel automatisch digital in der App gespeichert.

Ihr bekommt den Kassenzettel automatisch digital in der App gespeichert. Einfache Rabattnutzung: Lidl-Plus-Coupons werden automatisch berücksichtigt.

Worauf ihr achten solltet

Pfand für zurückgegebene Flaschen lässt sich in der App erfassen.

Scan & Go funktioniert nur in teilnehmenden Filialen.

Bei Stichproben kann das Personal den Einkauf kontrollieren.

Offene Waren wie Obst und Gemüse müssen vor dem Scannen gewogen werden.

Bei Backwaren scannt ihr das Preisschild am Regal.

Alkohol und Zigaretten können damit ebenfalls gekauft werden. Wie schon bei den Selbst-Scan-Kassen wird das Alter von einem Mitarbeiter bei der Bezahlung geprüft.

Sodastream-Zylinder können hingegen mit dieser Bezahloption nicht umgetauscht werden. Dafür müsst ihr einen Mitarbeiter an einer Kasse ansprechen.

Akku checken: Ohne Strom kein Scannen oder Bezahlen.

Bezahlen kann man bei Scan & Go mit EC- und Kreditkarte oder mobil via Apple Pay, Google Pay, Lidl Pay und Co. Eine Bargeldzahlung ist nur an manchen Standorten möglich.

