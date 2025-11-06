Lidl startet großen Rückruf: Nur Kunden aus Sachsen-Anhalt und Thüringen sind sicher

Vom Verzehr wird abgeraten – es droht Verletzungsgefahr!

Der Discounter Lidl warnt seine Kunden vor dem Verzehr von Butterwaffeln seiner Eigenmarke „Sondey“. Der Grund für den öffentlichen Rückruf ist eine potenzielle Gesundheitsgefahr, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Metallfremdkörper in den Waffeln befinden.

Lidl ruft Butterwaffeln zurück – es droht Verletzungsgefahr

Betroffen ist der Artikel „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup“ in der 560-Gramm-Packung des niederländischen Lieferanten „Biscuit international“. Verbraucher sollten besonders auf die Mindesthaltbarkeitsdaten achten, die auf der Verpackung aufgedruckt sind. Die Warnung gilt für die folgenden MHD:

09. Dezember 2025

15. Dezember 2025

16. Dezember 2025

17. Dezember 2025

22. Dezember 2025

Diese Butterwaffeln sind Teil des Rückrufs. (© Lidl Stiftung & Co. KG)

Ist ein anderes Mindesthaltbarkeitsdatum auf euren Butterwaffeln aufgedruckt, müsst ihr euch keine Sorgen machen – der Rückruf gilt nur für die oben genannten Produkte (Quelle: lebensmittelwarnung.de).

Was Lidl-Kunden jetzt wissen müssen

Lidl rät allen Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, den Rückruf unbedingt zu beachten und die Waffeln keinesfalls zu essen. Die betroffene Ware kann in allen Lidl-Filialen in Deutschland zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dabei auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

Der Verkauf des Produkts erfolgte laut den offiziellen Informationen bundesweit, mit zwei Ausnahmen. Nur Kunden in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen sind von dieser Warnung nicht betroffen.

Lidl bittet alle Kunden, die wissen, dass andere Personen im Bekanntenkreis das Produkt gekauft haben, diese über den Rückruf zu informieren – zu ihrer eigenen Sicherheit. Zudem empfiehlt es sich, eine passende App auf eurem Smartphone zu installieren, die euch über die Produktrückrufe informiert.