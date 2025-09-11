Lidl verkauft ab heute eine clevere Outdoor-Lampe für 14,99 Euro, für die ihr keinen Strom braucht

Ihr seid viel draußen und habt keine Steckdose in der Nähe? Dann ist diese Leuchte das passende Gadget für eure Outdoor-Aktivitäten.

Diese Lampe ist draußen ein Muss

Ob Grillfeier oder gemütlicher Abend auf der Terrasse: Für 14,99 Euro hat Lidl ab dem 11. September 2025 in seinen Filialen und im Onlineshop einen LED-Solarstrahler von der Eigenmarke Livarno home im Angebot (zum Lidl-Prospekt).

Verpasst ihr das Angebot oder sucht eine Leuchte für andere Einsatzzwecke, hat Amazon mit Solarstrahler von CLY (auf Amazon anschauen) für 25,49 Euro die passendere Outdoor-Lampe für euch parat – die zudem ein paar Vorteile mitbringt.

Wofür eignet sich die Outdoor-Lampe?

Eingangsbereich: Wollt ihr den Eingangsbereich eures Hauses für mehr Sicherheit besser ausleuchten, ist die fest montierbare Lampe genau das Richtige.

Garten und Terrasse: Auch für den Außenbereich, in dem ihr euch länger aufhaltet und der keinen Stromanschluss hat, ist der LED-Solarstrahler die passende Wahl.

Balkon: Habt ihr nur einen kleinen Balkon, ist solch ein hell leuchtender Strahler wohl überdimensioniert. Hier lohnt sich für gemütliches Ambiente eher eine kleine Tischleuchte.

Zwei dreh- und schwenkbare, neutralweiße Leuchtköpfe mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin sind im Lieferumfang ebenso enthalten wie ein Solarpanel mit fünf Meter Verlängerungskabel, Erdspieß, Wandhalter und Lithium-Ionen-Akku (3,7 Volt / 4000 Milliamperestunden).

Zwischen drei Betriebsmodi könnt ihr auswählen: Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, nur Bewegungsmelder oder komplett ausgeschaltet. Das Solarpanel lässt sich per Wandhalter, am Strahler oder mit Erdspieß frei positionieren. Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 100 Grad, die Reichweite ein bis acht Meter.

Nach einer Aufladezeit von sechs bis acht Stunden strahlt die Lampe laut Hersteller etwa vierzig Stunden lang. Sie ist spritzwassergeschützt nach IP44.

Die flexiblere Amazon-Alternative

Im Gegensatz zur ausschließlich für die Wandmontage angedachten LED-Solarstrahler von Lidl, lässt sich de CLY-Solarstrahler von Amazon wesentlich flexibler nutzen. Mit der Halterung lässt sich die Leuchte an der Wand und am Erdspieß montieren oder stehend auf dem Boden nutzen. Ideal für Camping- oder Zeltausflüge.

Zudem verfügt der Strahler über mehrere Leuchtmodi, darunter auch Warmweiß, was für ein gemütliches Ambiente eher taugt als das für viele steril wirkende Neutralweiß. Neben seinem 5000-Milliampere-Akku und den drei Farbtemperaturen (kaltweiß / 6500 Kelvin, natürliches Weiß / 4000 Kelvin, warmweiß / 2700 Kelvin) hat die Leuchte noch einen weiteren Vorteil: die Fernbedienung.

Amazon-Kunde „Moetbuedel“ ist von den Funktionen und dem Lieferumfang überzeugt: „Strahler beleuchtet meine Gartentonne. Tolles Licht, von warmweiß bis hell erleuchtet. Langes Kabel vom Solar-Pad zur Lampe ist sehr erfreulich. Fernbedienung rundet das Angebot ab. Super Lampe.“

User „Harald67V“ hingegen ist von der langen Betriebsdauer begeistert, wie er in seiner Fünf-Sterne-Rezension berichtet: „Ich liebe Lampen, wenn sie dann noch so stark sind wie diese Lampe, dann habe ich noch eine größere Freude daran. Die Lampe hat eine wirklich mächtige Batterie bzw. Akku wodurch die Lampe viele Stunden bei voller Leuchtkraft strahlt.“

