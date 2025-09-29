Lidl verkauft aktuell ein unverzichtbares Ortungsgerät für Handwerker

Wenn ihr gern selbst Hand anlegt und als Heimwerker aktiv seid, solltet ihr sicherstellen, dass eure Bemühungen nicht für mehr Schaden als Nutzen sorgen.

Lidl verkauft Ortungsgerät für 50 Euro

Das Ortungsgerät von Parkside verspricht Heimwerkern deutlich mehr Sicherheit beim Bohren. Der „PPOG 120 A1“ erkennt nicht nur Stromleitungen in bis zu 60 Millimeter Tiefe, sondern spürt auch Metall- und Holzobjekte in Wänden, Decken und Böden auf. Aktuell könnt ihr das Gerät 49,99 Euro im Onlineshop kaufen (bei Lidl anschauen).

Ortungsgerät „PPOG 120 A“ mit akustischem Warnsignal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 19:16 Uhr

Vor- und Nachteile des Ortungsgeräts von Lidl

Das Ortungsgerät kann Metall, Holz und Stromleitungen zuverlässig anzeigen und euch genau verraten, wo ihr bohren sollt – und wo nicht.

Auf dem Display wird nicht nur die Art des gefundenen Objekts angezeigt, sondern auch die Tiefe, in der es sich befindet.

Um präzise arbeiten zu können, ist das Gerät relativ groß und nimmt in einer Werkzeugtasche viel Platz weg.

Für wen lohnt sich der Kauf des Ortungsgeräts?

Das Ortungsgerät von Lidl besitzt ein großes 2,8-Zoll-LC-Display, auf dem nicht nur die Art des gefundenen Objekts angezeigt wird, sondern auch dessen genaue Tiefe und Position. Die Messgenauigkeit liegt bei beachtlichen ±10 Millimetern. Besonders praktisch: Ein akustisches Warnsignal und eine LED-Signalleuchte warnen zusätzlich vor verborgenen Hindernissen.

Die Bedienung erfolgt über fünf Tasten, während eine Auto-Kalibrierung im Objektmodus präzise Messergebnisse garantiert. Die rutschhemmende Softgrip-Ausstattung und eine glatte Rückseite ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Markierungshilfen am Gehäuse erleichtern das exakte Anzeichnen von Bohrstellen. Eine praktische Aufbewahrungstasche mit Gürtelschlaufe und die mitgelieferten Batterien machen das Paket komplett.

Mit einer maximalen Ortungstiefe von 120 Millimetern für Metall, 38 Millimetern für Holz und 60 Millimetern für Stromleitungen übertrifft der „PPOG 120 A1“ seinen Vorgänger „PMSHM 2 A3“ deutlich. Wer bohren und dabei kein Risiko eingehen will, sollte sich dieses Ortungsgerät anschaffen.

Ein ähnliches Produkt von Amazon kostet weniger und ist etwas kompakter:

Ortungsgerät HANMATEK SF1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 16:51 Uhr

