Lidl verkauft aktuell einen QLED-Fernseher mit Google TV überraschend günstig

Wer einen kompakten QLED-Fernseher sucht, sollte aktuell bei Lidl reinschauen. Dieser überzeugt mit einer tollen Ausstattung zum günstigen Preis.

Lidl verkauft QLED-Fernseher für 199 Euro

Beim Chiq U43QM9V handelt es sich um einen 43-Zoll-4K-QLED-Fernseher mit Google TV, der aktuell bei Lidl für nur 199 Euro im Onlineshop verkauft wird (bei Lidl anschauen). Mit Versandkosten landet ihr bei 229,90 Euro.

Chiq-Fernseher mit 43 Zoll, 4K und QLED-Display

Für wen lohnt sich der Kauf des Fernsehers bei Lidl?

Für alle, die einen günstigen und nicht zu großen Fernseher suchen.

Für alle, die ein besseres QLED-Panel und Google TV als Betriebssystem haben wollen.

Der Kauf lohnt sich für euch nicht, wenn ihr das beste Bild haben wollt. Das kann man bei 199 Euro aber auch nicht erwarten.

Herzstück des Fernsehers ist ein 4K-QLED-Panel mit HDR10- und HLG-Unterstützung, das für kräftige Farben und hohen Kontrast sorgen soll. Dazu kommt Google TV als Betriebssystem, das euch Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten und einer personalisierten Benutzeroberfläche bietet. Ein integrierter Chromecast macht es einfach, Inhalte vom Smartphone oder Tablet auf den Bildschirm zu übertragen.

Beim Klang setzt Chiq auf Dolby Audio, um trotz des günstigen Preises eine solide Soundkulisse zu liefern. Mit 43 Zoll richtet sich das Gerät vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ein Zweitgerät fürs Schlafzimmer oder einen kompakten Fernseher fürs Wohnzimmer suchen.

Bei den Anschlüssen hat Chiq nicht gespart. Es sind sogar HDMI-2.1-Ports mit dabei, die bis zu 120 Hz unterstützen. Um die zu erreichen, nutzt das Unternehmen die DLG-Technologie. Dabei wird die Auflösung reduziert und die Bildwiederholfrequenz erhöht. Es sind also keine echten 120 Hz, wie ihr diese von teureren Fernsehern kennt.

Insgesamt ist der Fernseher für 199 Euro ein echtes Schnäppchen, da ihr das bessere QLED-Panel, Google TV als Betriebssystem und moderne Anschlüsse bekommt.

