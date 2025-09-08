Lidl verkauft aktuell eines der besten Balkonkraftwerke mit Zusatzfunktion zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, aber nicht wisst, für welches ihr euch entscheiden sollt, dann lohnt ein Blick zu Lidl. Der Discounter hat aktuell ein ganz besonderes Modell im Angebot. Dieses könnt ihr nachträglich noch um einen Speicher und smarte Funktionen erweitern, wenn ihr auf den Geschmack der selbstproduzierten Sonnenenergie gekommen seid.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft 860-Watt-Balkonkraftwerk für 249 Euro

Bei Lidl bekommt gerade ein Balkonkraftwerk mit zwei 430-Watt-Solarmodulen und einem EcoFlow-Wechselrichter zum Preis von nur 249 Euro (bei Lidl anschauen). Da die Solarmodule so groß sind und per Spedition geliefert werden müssen, ist der Versand relativ teuer. Insgesamt zahlt ihr 324,90 Euro.

Vale-Balkonkraftwerk mit Ecoflow-Wechselrichter und 860-Watt-Solarmodulen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:34 Uhr

Doch was macht dieses Balkonkraftwerk so besonders? Es ist der EcoFlow-Wechselrichter. Dieser kann nicht nur mit 800 Watt betrieben werden, sondern ihr könnt auch nachträglich einen Akku anschließen. EcoFlow bietet verschiedene Speicher an, die eine Kapazität von bis zu 5 kWh besitzen. So könnt ihr euren Eigenverbrauch massiv steigern.

Anzeige

Weiterhin unterstützt der EcoFlow-Wechselrichter in Kombination mit einer Batterie smarte Steckdosen. Ihr könnt daran beispielsweise euren Fernseher, PC, Konsole, Kühlschrank und so weiter anschließen und das System stellt euch so viel Energie zur Verfügung, wie ihr aktuell benötigt. So wird keine Energie mehr verschwendet und kostenlos ins Netz geleitet. Das funktioniert auch mit Shelly. So wird wirklich der gesamte Energieverbrauch des Hausnetzes erfasst.

Ich habe den EcoFlow PowerStream getestet und fand ihn richtig gut:

Für wen eignet sich dieses Balkonkraftwerk?

Es ist perfekt für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet, weil ihr einen sehr variablen Wechselrichter bekommt, der viele Zusatzfunktionen besitzt. Auch die App ist sehr einfach zu bedienen. Es fehlt jedoch sämtliches Befestigungsmaterial. Wenn ihr die Solarmodule am Balkongeländer montieren wollt, müsst ihr die passende Halterung extra kaufen. Die findet ihr bei Amazon in verschiedenen Ausführungen (bei Amazon anschauen). Insgesamt ist der Preis für dieses Set aber wirklich gut.