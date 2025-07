Lidl verkauft am Montag ein Fahrrad-Zubehör für 24,99 Euro, das euch das Leben viel einfacher macht

Wer ein Fahrrad oder E-Bike besitzt, muss früher oder später daran werkeln. Bei Lidl bekommt ihr dafür einen Fahrrad-Montageständer für kleines Geld, der wirklich was kann.

Lidl verkauft Fahrrad-Montageständer für 24,99 Euro

Am 4. August 2025 bietet Lidl im Laden viel Zubehör für Fahrradfahrer an. Darunter ist auch der Fahrrad-Montageständer, den wir in der Familie auch nutzen. Früher hat dieses Modell viel mehr gekostet, ab Montag bekommt ihr ihn in den Filialen für nur 24,99 Euro. Online könnt ihr direkt zuschlagen, müsst aber noch Versandkosten zahlen (bei Lidl anschauen).

Fahrrad-Montageständer von Crivit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2025 11:31 Uhr

Für wen lohnt sich der Fahrrad-Montageständer von Lidl?

Für alle, die gern an ihrem Fahrrad oder E-Bike herumschrauben und dabei eine angenehme Arbeitshöhe haben wollen.

Für alle, die ihr Fahrrad reinigen wollen. Mit einem Fahrrad-Montageständer gelingt das viel besser.

Der Fahrrad-Montageständer ist nichts für euch, wenn ihr einen besonders dicken, ungewöhnlich geformten oder empfindlichen Rahmen besitzt. Lidl warnt explizit davor. Normale Fahrräder und E-Bikes sind aber kein Problem.

Der Fahrrad-Montageständer von Lidl überzeugt mit professionellen Features: Eine stufenlos höhenverstellbare Mittelsäule ermöglicht Arbeitshöhen von 107 bis 178 Zentimetern, sodass ihr ohne Rückenschmerzen an eurem Zweirad werkeln könnt. Die lackschonende Schnellspannhaltekralle nimmt Rahmen von 25 bis 55 Millimetern Durchmesser auf und lässt sich um 360 Grad drehen – perfekt für den Zugang zu allen Fahrradkomponenten.

Mit einer maximalen Traglast von 30 Kilogramm ist der Montageständer auch für die schwereren E-Bikes geeignet. Praktische Details wie eine Werkzeugablage mit Magnetfach für Kleinteile und ein Teleskoparm zur Lenkerfixierung machen die Arbeit am Fahrrad noch angenehmer. Die vier standfesten Beine können bei Bedarf im Boden verschraubt werden, lassen sich aber auch platzsparend zusammenklappen.

Die meisten Käuferinnen und Käufer des Fahrrad-Montageständers bei Lidl zeigen sich von dem Produkt überzeugt. Es gibt eine Zufriedenheit von 98 Prozent und 4,8 von 5 Sternen bei über 400 Bewertungen (bei Lidl anschauen).

Wir sind damit sehr zufrieden Wir haben in der Familie genau diesen Fahrrad-Montageständer von Lidl bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Er überzeugt mit einer guten Verarbeitung, hoher Flexibilität und Standfestigkeit. Selbst bei schweren E-Bikes haben wir schon kleine Reparaturen vorgenommen. Wenn der Montageständer nicht im Einsatz ist, lässt er sich sehr kompakt zusammenklappen und verstauen. Peter Hryciuk

