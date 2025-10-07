Lidl verkauft bald ein Gerät für 19,99 Euro, mit dem euch ohne Heizung sofort warm wird

Herbst und Winter bringen kühle Temperaturen mit sich. Abhilfe schafft ein praktisches Gerät von Lidl, das die Umgebung sofort wärmt.

Dieser Heizlüfter schafft Wärme im Handumdrehen

Ab dem 13. Oktober 2025 erhaltet ihr in den Lidl-Filialen einen Turm-Heizlüfter für kühle Tage (via Lidl-Prospekt). Er ist während der Angebotswoche um 20 Prozent reduziert und für 19,99 Euro zu haben. Damit macht ihr euer Zuhause auf Knopfdruck warm, selbst wenn die Heizung (noch) nicht funktioniert.

Falls ihr das Angebot in der Filiale verpasst oder es bereits vergriffen ist, werdet ihr auch im Lidl Online-Shop fündig (via Lidl-Shop).

Wenn ihr es lieber kompakter und portabel wollt, gibt es mit dem Emerio-Heizlüfter von Amazon eine gute Alternative für 21,94 Euro (via Amazon).

Portabler Heizlüfter für 20 m² Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 13:59 Uhr

Für wen lohnt sich der Turm-Heizlüfter von Lidl

Spontane Heizer: Wenn es bei euch mal richtig kühl ist und ihr es schnell warm braucht, schafft der Turm-Heizlüfter Abhilfe.

Für Eltern: Ihr müsst das Baby wickeln und es ist noch ziemlich kalt im Raum? Der Heizlüfter sorgt direkt für Wärme.

Für Kleinraumbesitzer: In einem kleinen Zimmer mit bis zu zehn Quadratmetern schafft der kleine Heizlüfter schnell wohlige Wärme.

Für Altbaubesitzer: Lebt ihr in einem zugigen Altbau, geht die Wärme des Geräts schnell wieder verloren, während eure Strom-Kosten steigen.

Das bietet euch der Turm-Heizlüfter von Lidl

Das Lidl-Gerät erfüllt einen Heizbereich von rund zehn Quadratmetern und ermöglicht einen Temperaturbereich zwischen 15 °C und 40 °C. Dank Überhitzungs- und Kippschutz verspricht Lidl euch mehr Sicherheit bei der Nutzung. Um den Raum zu wärmen, wählt ihr zwischen zwei Stufen. Der Eco-Modus funktioniert mit 750 Watt, die stärkere Stufe powert mit 1.500 Watt.

Eine separate Lüfterfunktion und eine inkludierte Frostschutzfunktion gehören zu den Vorzügen des Geräts. Lidl weist darauf hin, dass der Heizlüfter nur für den Gelegenheitsgebrauch und für gut isolierte Räume nutzbar ist. Im Betrieb entsteht eine Lautstärke von etwa 50 dB, je nach Modus. Bei Nichtnutzung könnt ihr das Kabel aufwickeln.

Alternative mit Touchbildschirm bei Kaufland

Bei Kaufland bekommt ihr für 25,90 Euro eine leistungsstarke Alternative (im Kaufland-Shop ansehen). Der Keramik-Heizlüfter liefert euch bis zu 2.000 Watt, zehn Heizstufen und ist per Fernbedienung steuerbar. Dank der Thermostatsteuerung schaltet sich das Gerät auf Wunsch automatisch zu, wenn eine von euch festgelegte Temperatur unterschritten wird.

So habt ihr es angenehm warm, auch wenn die Heizung mal nicht funktioniert. Entdeckt unbedingt auch unsere Tipps und Tricks, wie ihr beim Heizen bares Geld spart.

Die Alternative von Amazon

Das Magazin Haus & Garten testete den Heizlüfter von Amazon und bewertete ihn im Jahr 2021 mit der Note „gut“ (1,5). Das Gerät liefert 2.000 Watt Leistung, ist für 20 Quadratmeter geeignet und bietet euch zusätzlich eine Ventilatorfunktion. Ihr regelt die Temperatur intuitiv mit einem Drehschalter und könnt dabei zwischen zwei Stufen (1.000 und 2.000 Watt) wählen.

Das sagen die Kunden

Der Heizlüfter erzielt mit 3,9 von 5 Sternen eine solide Gesamtbewertung. Produktqualität und Heizleistung werden gelobt. Leistungsstärke, Effizienz und Schnelligkeit sind für die meisten Kunden zufriedenstellend. Kritik wurde gelegentlich an Lautstärke und Wärme geübt, dafür stellt der Preis wiederum zufrieden.

