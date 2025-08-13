Lidl verkauft bald ein kleines Platzwunder für die Küche

Der Raum in eurer Küche ist begrenzt, aber ihr wollt trotzdem alles Wichtige unterbringen? Dann ist dieses Möbelstück vielleicht ideal für euch.

Mehr Platz für kleine Küchen

Auf euren Arbeitsplatten ist nicht unbedingt viel Platz, ihr wollt eure Küchenutensilien aber dennoch ordentlich verstauen und schnell griffbereit haben? Dann ist das Metallregal von Lidl der passende Helfer für euch. Ab dem 21. August 2025 ist das Regal für 19,99 Euro in den Filialen verfügbar. Ihr könnt es auch schon jetzt im Lidl-Onlineshop bestellen.

Metallregal, ausziehbar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2025 08:45 Uhr

Falls ihr das Lidl-Angebot verpasst oder lieber bei Amazon bestellt, hat der Versandriese mit dem Wivico-Produkt (bei Amazon ansehen) eine mehr als gleichwertige Alternative im Angebot. Aktuell zahlt ihr bei Amazon sogar nur 19,21 Euro und bekommt dafür zusätzliche Halterung und Verstaumöglichkeiten.

Wivico Mikrowellenregal mit 6 Haken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2025 06:58 Uhr

Wofür lohnt sich das Mikrowellen-Regal?

Kleine Küchen: Lebt ihr in einem Single-Haushalt und habt lediglich eine kleine Küche oder eine Koch-Nische, dann könnt ihr sowohl eure Mikrowelle darunter stellen als auch auf dem oberen Regalboden kleinere Geräte oder Küchenutensilien unterbringen. So braucht ihr nicht die Arbeitsplatten vollstellen, sondern schafft in der Höhe Stauraum.

Hobby-Keller: Nennt ihr einen gemütlichen Hobby-Keller euer Eigen, in dem ihr nur sehr überschaubar Platz habt, dann kann das Metallregal ebenfalls ein hilfreiches Teil sein.

Einbauküchen: Wer eine vollständig ausgestattete Einbauküche besitzt, in dem ohnehin alle Geräte sauber in die Schränke eingepasst sind, wird das Metallregal eher nicht benötigen. In diesem Fall könnt ihr eure Arbeitsplatten besser zum Kochen und Schnippeln freihalten.

Das bekommt ihr mit dem Aldi-Metallregal

Das schlichte, schwarzes Regal aus robustem Stahl könnt ihr praktisch über eure Mikrowelle platzieren. Es hat die Maße L 40-64 x B 36 x H 41,5 cm und ist in der Länge anpassbar, sodass ihr Geräte unterschiedlicher Größer darunter stellen könnt. Das Regal ist bis zu 10 kg belastbar und rostbeständig.

Die Saugnäpfe an den Füßen sorgen dafür, dass das Regal auf der Arbeitsplatte nicht verrutscht. Außerdem sind drei Haken dabei, an die ihr Küchenutensilien oder Kochlappen hängen könnt und gleich griffbereit habt.

Die Alternative zum Aldi-Regal

Mit den Maßen von 36 cm x 64 cm x 46 cm ist das Regal auf Amazon in der Breite von 42 bis 64 Zentimetern ebenfalls anpassbar. Zusätzlich lässt sich die obere Ablage in zwei verschiedenen Positionen montieren.

Vier Gummifüße sorgen dafür, dass auch das Wivico-Regal auf der Arbeitsplatte nicht verrutscht. Käuferin Rebecca Schubert lobt in ihrer 5-Sterne-Wertung die Qualität und die einfache Montage: „Qualität ist top. Es steht sehr stabil, der Aufbau war easy.“ Belastbar ist das Regal sogar bis 50 kg.

Doch auch am Lieferumfang spart die Aldi-Alternative nicht. Denn enthalten sind nicht nur sechs Haken, sondern auch ein Besteckhalter und ein Schneidebrettständer – so bekommt ihr noch mehr Küchenutensilien unter. Auch User „Mo0Sob“ lobt den Lieferumfang: „Mit seinen Haken und dem Schneidebrett-Rack bietet es praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Küchenutensilien und schafft so mehr Arbeitsfläche.“

