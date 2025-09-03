Lidl verkauft bald ein Messgerät für 16,99 Euro, das fünf Aufgaben auf einmal erledigt

Wenn ihr auf Messgeräte steht, die mehrere Aufgaben auf einmal erledigen, dann solltet ihr Lidl einen Besuch abstatten.

Lidl verkauft 5-in-1-Multi-Messdetektor für 16,99 Euro

Ab dem 18. September bringt Lidl ein neues Angebot in die Filialen, das vor allem Heimwerker aufhorchen lässt: Der 5-in-1-Multi-Messdetektor von Parkside mit Laserentfernungsmesser ist für nur 16,99 Euro zu haben – deutlich günstiger als der reguläre Preis von 24,99 Euro. Wer schon länger ein vielseitiges Messgerät sucht, bekommt hier ein echtes Schnäppchen. Online gilt das Angebot auch (bei Lidl anschauen). Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu.

5-in-1-Multi-Messdetektor mit Laserentfernungsmesser von Parkside Ab dem 18. September für 16,99 Euro im Angebot bei Lidl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 15:23 Uhr

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Das Parkside-Messgerät ist ein echtes Multitalent. (© Lidl-Prospekt / Parkside / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf des 5-in-1-Multi-Messdetektors von Lidl?

Lohnt sich für Heimwerker und DIY-Fans, die regelmäßig bohren, Regale montieren oder Kabel und Leitungen orten müssen.

Lohnt sich für Renovierer oder Umziehende, die viele Flächen messen, Möbel ausrichten oder Bauarbeiten vorbereiten.

Weniger geeignet für Profis auf dem Bau, die auf höchste Messgenauigkeit und besonders robuste Geräte angewiesen sind.

Das kompakte 5-in-1-Gerät kombiniert gleich mehrere Funktionen, die im Alltag nützlich sind. Zum einen spürt es Holzunterkonstruktionen, Stromleitungen und Metall auf – also genau das, was ihr beim Bohren oder Schrauben nicht übersehen solltet. Außerdem verfügt es über einen integrierten Laser-Entfernungsmesser, der Längen, Flächen und sogar Volumina berechnen kann. Ein Arbeitsspeicher mit Additionsfunktion erleichtert das Zusammenrechnen verschiedener Messungen.

Doch das ist noch nicht alles: Mit einem Markierungslaser und einer eingebauten Wasserwaage hilft das Gerät auch beim präzisen Ausrichten. Bedient wird es über ein übersichtliches, beleuchtetes LC-Display, das auch bei schwachem Licht gut lesbar bleibt. Für den sofortigen Einsatz liefert Lidl die passenden Batterien gleich mit.

Metall wird bis zu einer Tiefe von 2,4 cm erkannt, Stromleitungen bis zu 3,5 cm, Holz bis 3,8 cm. Der Laser misst Entfernungen von 17,5 cm bis zu 20 Metern. Damit eignet sich das Gerät sowohl für kleine Heimwerkerprojekte als auch für größere Renovierungsarbeiten.

